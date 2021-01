Aucun manifestant ne mérite d’être abattu par les forces de l’ordre. Période.

Cinq morts, beaucoup plus de blessés et une nation en ébullition. L’Amérique doit faire mieux que combattre le feu par le feu.

Le président élu Joe Biden a qualifié les émeutes du 6 janvier au Capitole de «l’un des jours les plus sombres» de l’histoire américaine, et il est impossible de ne pas être d’accord.

Le pays et le Capitole ont été déchirés par des voyous rampants et un président qui tente de détruire la démocratie.

La pure inutilité des émeutes en fait une réalité d’autant plus difficile à supporter. Une élection a été assez gagnée, le Sénat a été pris à juste titre par les démocrates. Des vies ont été perdues sans raison.

Cependant, aucun manifestant ne mérite d’être abattu par les forces de l’ordre.

C’est une histoire trop familière à de nombreux Américains, et elle doit cesser.

Dans les maisons, au coin des rues, dans les terrains de jeux et aux arrêts routiers de la circulation, d’innombrables vies ont été perdues inutilement grâce au mauvais travail de la police.

Ashli ​​Babbitt, une californienne de 35 ans, a été la seule victime des forces de l’ordre pendant les émeutes. Trois autres décès ont été causés par des crises cardiaques. Babbitt, un vétéran de l’armée de l’air, était également un fervent partisan de Trump et un partisan de QAnon.

En prenant d’assaut le Capitole, elle était absolument dangereuse, et peut-être une menace pour la sécurité domestique. Elle méritait d’être arrêtée et emprisonnée. Mais méritait-elle de mourir? Quelqu’un mérite-t-il de mourir?

À maintes reprises, nous avons vu des gros titres tenter de justifier le meurtre d’hommes et de femmes noirs en diffusant des informations selon lesquelles ils étaient armés, dangereux ou incontrôlables, et la police n’avait « d’autre choix » que de tirer, de tasser ou de s’agenouiller. sur les cous.

Mais rien ne justifie de tirer sur Michael Brown en plein jour les mains levées, tout comme il n’y a aucune justification pour tirer sur Ashli ​​Babbitt à l’intérieur du Capitole.

Le travail d’application de la loi doit être préventif et non réactif. Les événements du 6 janvier n’auraient jamais dû s’intensifier au point où les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur des civils, tout comme la police de Staten Island le 17 juillet 2014 aurait dû être en mesure de calmer la situation avant de mettre Eric Garner dans un étranglement interdit.

Il n’y a pas d’échelle qui quantifie à quel point la mort d’une personne est tragique. Il n’y a aucune mesure qui rend un décès justifiable.

Sympathiser avec la mort de Babbitt ne signifie pas que vous devez être d’accord avec ses actions. En fait, reconnaître qu’elle n’aurait jamais dû se rendre au Capitole revient à reconnaître que sa mort n’était pas nécessaire.

Si le financement de la police était mieux dirigé vers les soins de santé, l’éducation et les services de santé mentale, peut-être que nous n’aurions même pas le genre de divisions et de désinformation dans notre pays qui poussent les Américains à attaquer la démocratie.

Le double standard entre les émeutes du Capitole et les manifestations de Black Lives Matter est douloureusement visible.

Alors que des manifestants pacifiques s’opposant au meurtre de Noirs ont été accueillis par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, les terroristes nationaux pro-Trump qui tentaient de subvertir la démocratie ont été largement ignorés par la police jusqu’à ce qu’ils prennent d’assaut le Capitole.

Dans les médias sociaux, les gens ont été frustrés à juste titre par la réponse de la police. Où étaient les arrestations massives et la garde nationale? La masse et les Taser?

Mais ces questions ne sont pas censées impliquer que ces manifestants auraient dû être abattus et gazés.

Une telle déclaration régresserait les conversations importantes que nous avons eues sur la réforme de la police et le privilège des Blancs au cours de la dernière année.

Au lieu de cela, le but de ces questions est d’expliquer exactement pourquoi la force de police est injustement appliquée à tous les groupes raciaux. La police du Capitole et les forces de l’ordre dans la région ont refusé le soutien de la Garde nationale et du FBI alors que la foule approchait.

Ces policiers étaient clairement convaincus de pouvoir gérer les manifestations sans force excessive. Alors pourquoi la police n’avait-elle pas le même point de vue à l’été 2020 lors des manifestations du BLM?

Et pourtant, malgré leur hypothèse préjudiciable selon laquelle ils pourraient gérer les manifestants blancs sans renforts, les lacunes de la formation de la police étaient aussi évidentes à Ferguson, Minneapolis, Birmingham et à travers l’Amérique lors des manifestations du BLM qu’elles l’étaient à Washington DC pendant ces émeutes.

Pris dans la frustration et le choc face à l’inégalité de ces deux manifestations opposées, il est facile d’oublier la mission au cœur du mouvement BLM: mettre fin aux violences et brutalités policières qui affectent de manière disproportionnée les Noirs.

Le but du mouvement BLM n’est pas de réorienter cette violence, mais de l’éradiquer entièrement grâce à une meilleure formation de la police et une meilleure allocation des fonds.

Pour honorer et soutenir ce mouvement, il faut constamment interroger le mauvais maintien de l’ordre, même si les victimes de ce pauvre maintien de l’ordre ne partagent pas vos opinions politiques ou sociales.

Tenter de justifier le meurtre d’un manifestant, quel que soit son camp, par les forces de l’ordre, c’est négliger le fait qu’un système qui encourage les forces de l’ordre à tuer des civils ne devrait pas exister en premier lieu.

Ashli ​​Babbitt n’aurait pas dû être au Capitole. Elle n’aurait pas dû inciter à la violence en ligne. Elle n’aurait pas dû soutenir un président qui encouragerait le terrorisme intérieur.

Mais cela signifie-t-il qu’elle méritait de mourir?

Alice Kelly est une écrivaine vivant à New York. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité.