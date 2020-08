Aucun danger pour la société: Ronaldinho libéré de l’assignation à résidence

En mars, Ronaldinho et son frère ont été arrêtés à leur entrée au Paraguay – en raison de faux passeports. Les problèmes avec la justice locale ont traîné pendant des mois. Maintenant, l’ex-star du football et son manager sont à nouveau libres.

Après plus de cinq mois de prison et d’assignation à résidence au Paraguay, l’ex-star du football brésilien Ronaldinho a été libéré. Un juge d’Asunción a ordonné la libération de Ronaldinho et de son frère. Tous deux ont été arrêtés en mars après être entrés au Paraguay parce qu’ils voyageaient avec de faux passeports.

Il n’y a aucune preuve que Ronaldinho puisse constituer une menace pour la société en raison de son caractère ou de son comportement, avait déclaré un procureur avant l’audience de lundi. Le juge a également décidé que Ronaldinho et son frère pouvaient quitter le pays.

Paiements de compensation

Ronaldinho a accepté les conditions de sa libération lors de l’audience du tribunal. L’un d’eux est qu’il doit payer l’équivalent d’environ 76 000 euros. Son frère doit payer l’équivalent d’environ 93 000 euros. Les deux frères doivent également comparaître devant un juge tous les trois mois au Brésil – pour Ronaldinho cette condition s’applique pendant une période d’un an, pour son frère pendant deux ans.

Le champion du monde de football et son frère et manager Roberto ont été arrêtés le 6 mars après être entrés au Paraguay parce qu’ils voyageaient avec de faux passeports. Après un mois de détention, ils ont tous deux été libérés sous caution d’environ 1,3 million d’euros et placés en résidence surveillée dans un hôtel de luxe. Ronaldinho affirme qu’il ne savait pas que les passeports étaient falsifiés.

Passeports révoqués en 2018

L’ex-footballeur et son frère se sont vu retirer leur passeport au Brésil en novembre 2018 parce qu’ils n’avaient pas payé des millions d’amendes. La sanction a été infligée parce qu’ils auraient causé des dommages environnementaux massifs lors du développement d’une propriété.

Ronaldinho est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Il a joué un rôle central dans l’équipe nationale brésilienne qui a remporté la Coupe du monde en 2002. Ronaldinho a passé une grande partie de sa carrière en Europe. Il a joué pour le FC Barcelone, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain.