Aucun changement technique. Hyundai dévoile le Kauai Electric repensé

Hyundai vient de dévoiler la dernière restylage Hyundai Kauai Electric, qui, bien que sans aucune modification technique, a enregistré d’importants changements de conception.

Quelques heures après la présentation de la famille Kauai tout aussi renouvelée, qui, désormais, dispose également d’une nouvelle version N Line, Hyundai fait désormais connaître les modifications apportées, également, dans la version 100% électrique. du modèle. Dont les lignes «spéciales» ont également reçu un traitement «spécial».

Ainsi, à l’heure où le modèle lancé en 2018 compte déjà plus de 120000 unités vendues dans le monde, point culminant pour les changements visibles apportés par Hyundai devant Kauai [Kona nos restantes mercados mundiais], où de nouvelles optiques et des feux de jour à LED voient le jour, ainsi qu’un nouveau type de calandre, avec un port de charge décentralisé.

Nouveau sont également les nouvelles barres métalliques au bas du pare-chocs avant, les feux arrière et le pare-chocs arrière. Les solutions qui ont fait de Kauai Electric mesurent également 40 mm de longueur.

Déplacement à l’intérieur de la cabine, améliorations non seulement en termes de matériaux, mais aussi grâce à l’inclusion d’un nouveau tableau de bord 100% numérique de 10,25 ″, en plus d’un nouvel écran, avec les mêmes dimensions, pour le système d’infodivertissement . Tout cela, sans oublier le nouveau système d’éclairage ambiant.

En termes de sécurité, le point fort est la disponibilité, dans tous les appareils électriques Hyundai, du pack technologique Hyundai SmartSense, synonyme d’alerte et d’assistance d’angle mort, d’avertissement et de freinage autonome dans les situations où le trafic passant à l’arrière apparaît, avertissement de démarrage du véhicule, avertissement de sortie de voiture en toute sécurité, avertissement de l’absence de ceintures de sécurité à l’arrière, freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go, entretien de voie, alerte de limite intelligente avertissement de vitesse et de fatigue du conducteur.

Motorisation sans modifications

Enfin, au volant du Hyundai Kauai Electric renouvelé, la même solution de propulsion déjà connue, combinant un pack batterie avec un seul moteur électrique délivrant 204 ch et 395 Nm de couple, tous deux contribuant à une autonomie d’environ 484 km , déjà selon le cycle WLTP.

Lorsqu’il est connecté à une prise de 50 kW, Kauai Electric peut également charger 10 à 80% de la capacité utile des batteries, en environ 64 minutes, jusqu’à 47 minutes, s’il est possible d’utiliser un chargeur 100 kW.

Aider (une partie) à la récupération d’énergie, un système spécifique, que la marque a appelé le système de freinage régénératif réglable intelligent.

Arrive en 2021

Selon les informations déjà publiées par Hyundai, le Kauai Electric renouvelé devrait arriver sur les marchés au cours de la prochaine année 2021 et, du moins pour le moment, il n’y a pas de prix fixes.

