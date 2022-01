Aubrey Plaza rejoint la saison 2 de The White Lotus de HBO

Aubrey Plaza rejoint la saison 2 de HBO Le lotus blanc en tant que personnage principal. le Légion et Parcs et loisirs est le deuxième casting majeur de la suite de la série limitée incroyablement réussie du créateur Mike White. Plaza rejoindra Michael Imperioli, qui jouera également un habitué de la série.

La première saison a suivi un groupe de touristes fortunés qui ont visité The White Lotus, un complexe hawaïen exclusif. Bien qu’initialement prévu pour être une série limitée, Le lotus blanc est devenu l’une des émissions les plus populaires de HBO l’été dernier. Au cours de sa diffusion, c’était la série numéro un sur HBO Max et la finale a rassemblé « 1,9 million de téléspectateurs », selon Variété. La première saison mettait en vedette Jennifer Coolidge, Connie Britton, Steve Zahn, Natasha Rothwell, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Murray Barlett, Jake Lacy, Sydney Sweeney et Brittany O’Grady.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le deuxième chapitre – également écrit, réalisé et produit par White, avec les EP David Bernad et Mark Kamine – emmènera le public d’Hawaï dans une toute nouvelle propriété White Lotus et mettra en vedette un groupe différent de vacanciers. Jusqu’à présent, seuls Plaza et Imperioli ont rejoint la saison 2 en tant que personnages principaux.

Aubrey Plaza a un rôle principal dans la saison 2







Plaza incarnera Harper Spiller, une femme qui se retrouve en vacances avec son mari et ses amis. Imperioli incarnera Dominic Di Grasso et sera en vacances avec son fils récemment diplômé et son père âgé. Personne de la première saison n’est confirmé pour faire un retour; Cependant, la rumeur dit que Coolidge, qui a été un moment fort pour beaucoup lors de la première saison, pourrait être de retour.

Plaza sera ensuite vu en vedette dans Guy Ritchie’s Opération Fortune : Ruse De Guerre aux côtés de Jason Statham, Josh Hartnett et Hugh Grant. De plus, Plaza joue et produit la prochaine série Hulu Olga meurt en rêvant qui est basé sur un roman de Xochitl Gonzalez. Plaza est également à l’affiche et produit Emilie la Criminelle, qui sera présenté en avant-première au Festival du film de Sundance 2022.





Plus récemment, Plaza est apparu dans Hulu’s La saison la plus heureuse et face à Michael Caine dans Best Sellers, présenté en première au Festival de Berlin 2021. Elle a remporté l’Independent Spirit Award 2018 du meilleur premier long métrage pour la production Ingrid va vers l’ouest et le prix Imagen 2021 de la meilleure actrice pour Ours noir.

Il n’y a pas de date de sortie estimée pour le deuxième opus de Le lotus blanc, mais nous en saurons plus au fur et à mesure que la saison continue de se développer.





Critique des meilleures ventes : Michael Caine et Aubrey Plaza prennent la route Un éditeur désespéré (Aubrey Plaza) force un écrivain acariâtre (Michael Caine) à faire une tournée de livres dans Best Sellers.

Lire la suite





A propos de l’auteur