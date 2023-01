Aubrey Plaza rappelle l’échec de l’audition en direct du samedi soir avant ses débuts

Après une audition ratée il y a des années pour Saturday Night Live, Place Aubrey est sur le point de revenir à la longue série de sketchs humoristiques dans le nouvel épisode de samedi soir. Il a été annoncé précédemment que Plaza, qui a récemment impressionné les critiques avec sa performance dans HBO’s Le Lotus Blancserait invité à héberger le premier épisode de SNL de 2023. Il marque les débuts de Plaza, qui est rejoint par un Sam Smith de retour en tant qu’invité musical.

Avant l’épisode du 21 janvier, Plaza a rejoint Jimmy Fallon pour une interview sur Le spectacle de ce soir. Elle a réfléchi à sa précédente audition pour rejoindre la série il y a de nombreuses années, révélant qu’elle avait créé ses propres personnages à représenter dans l’espoir de décrocher le poste. Bien qu’il soit facile d’imaginer Plaza dépeignant ces personnages de manière amusante, ils étaient peut-être un peu trop sombres ou décalés pour Saturday Night Live, car elle n’a plus été rappelée pour d’autres auditions par la suite. Comme elle le dit à Fallon, via Variety :

« Je ne suis pas arrivé au Lorne [Michaels] audition, la fameuse audition finale, mais j’ai fait un showcase préliminaire au premier tour. Je me souviens d’un personnage que j’ai fait était comme un journaliste portoricain qui essayait toujours de rendre tous les reportages sexy, même s’il s’agissait de reportages horribles. J’essayais juste d’aimer, de faire l’amour aux nouvelles ou quelque chose comme ça.

Plaza a ensuite décrit l’autre personnage avec lequel elle a auditionné.

« Une femme au foyer qui prenait des pilules et qui avait une émission intitulée » Celebri-Tails « , où je nommerais simplement des célébrités et quel genre de queue elles auraient si elles avaient une queue. Comme je dirais, ‘Lindsay Lohan aurait un touffu queue d’écureuil.’ Ou, comme, ‘Bill Clinton aurait le nœud d’un ours polaire.’