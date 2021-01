Aubrey Plaza promet de détruire Jason Statham dans le nouveau thriller de Guy Ritchie

Parcs et loisirs alumni, Aubrey Plaza, a hâte de travailler aux côtés de la superstar de l’action Jason Statham dans le prochain film d’action du réalisateur Guy Ritchie, officiellement connu sous le nom de Cinq yeux. Mais Statham doit surveiller ses arrières, car Plaza n’a pas l’intention de déconner quand les deux se rencontreront finalement à l’écran, l’actrice comique menaçant de « détruire » le héros d’action.

« J’ai hâte de tourner ce film. J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il Mieux vaut faire attention. Parce que je vais le détruire, et il va aimer ça. «

Le thriller, qui a été acheté aux acheteurs au Festival du film de Toronto comme Cinq yeux, trouve Jason Statham dans un territoire typique de héros d’action à parler bourru comme Orson Fortune (parce que c’est bien sûr son nom), un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est « recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle arme mortelle Une technologie qui menace de perturber l’ordre mondial. Associé à contrecœur à un expert en haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire . «

Alors que les détails sur le rôle d’Aubrey Plaza sont en grande partie inconnus pour le moment, l’actrice espère que le film lui permettra de devenir le « bada ** agent de la CIA » dont elle a toujours rêvé fortement suggère qu’elle jouera le « CIA high- tech exper « , qui s’appelait auparavant Sarah Fidel lorsque le projet était intitulé Cinq yeux.

Mieux connue pour son rôle dans la sitcom de longue date Parcs et loisirs, Aubrey Plaza a prouvé à maintes reprises ses talents comiques uniques dans des films moins connus et plus excentriques tels que Sécurité non assurée et Ingrid va vers l’ouest, ainsi que des tarifs plus courants comme Sale grand-père et Mike et Dave ont besoin de dates de mariage. Plus récemment, Plaza a reçu beaucoup d’éloges pour sa performance de vol de scène dans la comédie romantique de Hulu La saison la plus heureuse, dans lequel elle joue aux côtés de Kristen Stewart, Dan Levy et Mackenzie Davis.

Les messieurs et Sherlock Holmes Le réalisateur Guy Ritchie réalisera et produira le film à partir d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont tous deux travaillé avec le réalisateur à plusieurs reprises. Le film sera également produit et financé par Miramax avec la distribution de manutention STX. Le projet a récemment ajouté les goûts de Vu et La princesse à marier star Cary Elwes et rappeur et Les messieurs star Bugzy Malone à la liste.

« Guy et Jason ont à plusieurs reprises impressionné le public avec leurs collaborations, et nous sommes impatients de proposer cette production à la ville de Doha, au Qatar, un marché en pleine croissance dans le domaine du divertissement et des médias », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président de Miramax. -propriétaire beIN Media Group. « Ce film marque notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, s’ajoutant à notre liste croissante de près de 20 projets sortis ou actuellement en production depuis l’acquisition de Miramax par beIN – un témoignage de notre succès continu à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’évolution du studio tout en restant déterminé à donner la priorité aux investissements dans des films innovants et culturellement pertinents. «

Le film sonne comme la combinaison parfaite de plaisanteries étranges et d’action explosive et de lancer de poing qui devrait parfaitement convenir à Plaza et Statham. Cela nous vient de WSJ Magazine.

