Aubrey Plaza fait l’éloge d’Agatha: Coven of Chaos en tant que «matériel Marvel élevé»

Olympus Occasion Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 ED

Conçu pour couvrir toutes les bases, l'objectif Olympus 14-42mm f/3.5-5.6 ED offre des performances élevées. Sa structure légère en fait un objectif facile à transporter d'une prise de vue à l'autre. C'est l'objectif idéal pour compléter votre matériel sans dépasser votre budget. Il couvre toutes les bases avec un seul objectif. This item is sold as seen for spares or repair. Please read the description in full before purchasing. Spares and repairs items do not come with a warranty but do represent potentially excellent value. All faults or issues are fully described. Cosmetically this item would be placed within our Good condition rating. Please Note: This lens is faulty and will lose electronic connection with the camera when zoomed past 18mm. Due to this fault the lens is being sold for spares or repairs.