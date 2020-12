Aubrey Plaza et Jason Statham s’unissent pour le prochain thriller d’action du réalisateur Guy Ritchie

Parcs et loisirs La star et comédienne cuisinière Aubrey Plaza rejoint la star d’action Jason Statham dans la prochaine photo du réalisateur Guy Ritchie. Produit et financé par Miramax avec la distribution de manutention STX, le film était auparavant intitulé Cinq yeux mais est actuellement sans titre.

Le thriller trouve Jason Statham dans un territoire typique de héros d’action et de langage bourru comme le superbement nommé Orson Fortune, un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est « recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber À contrecœur, associé à un expert de la CIA en haute technologie, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire. » On ne sait pas si les noms des personnages ont été abandonnés avec le titre, mais si le personnage de Statham n’est nommé ni Orson Fortune, ni quelque chose d’aussi brillant, nous le considérerons comme un crime cinématographique.

L ‘«expert en haute technologie de la CIA» s’appelait auparavant Sarah Fidel, et il est donc probable que ce soit le rôle que Plaza jouera dans le film. Le film sonne comme la combinaison parfaite de plaisanteries étranges et d’action explosive et de lancer de poing qui devrait parfaitement convenir à Plaza et Statham.

Mieux connue pour ses rôles dans la sitcom Parcs et loisirs, Aubrey Plaza a prouvé à maintes reprises ses talents comiques uniques dans des films moins connus et plus excentriques tels que Sécurité non assurée, Ingrid va vers l’ouest ainsi que des tarifs plus courants comme Sale grand-père et Mike et Dave ont besoin de dates de mariage. Plaza a récemment été à la mode sur les médias sociaux grâce à sa performance de vol de scène dans la comédie romantique de Hulu La saison la plus heureuse, dans lequel elle joue aux côtés de Kristen Stewart, Dan Levy et Mackenzie Davis.

Pendant ce temps, Statham a battu le drapeau des films d’action à l’ancienne, sans fioritures et alimentés à la testostérone depuis des années, et est devenu l’une des stars d’action les plus précieuses d’Hollywood. Les rôles de Statham dans les goûts de Manivelle et Le transporteur La franchise a conduit l’acteur à se voir attribuer des budgets plus importants pour exercer son métier, Statham ayant récemment affronté un requin géant dans Le Meg, avant de s’attaquer à un monstre tout aussi intimidant sous la forme de Dwayne « The Rock » Johnson est le Rapide et furieux retombées, Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw.

Le film d’action sans titre Statham / Plaza est réalisé et produit par Guy Ritchie extrait d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont écrit le dernier film de Ritchie, la comédie d’action Les messieurs avec Matthew McConaughey.

Ritchie et Statham ont lancé leur carrière avec la comédie policière serrure, réserve et deux barils fumants avant de poursuivre avec le thème similaire Arracher. Depuis lors, le cinéaste est devenu connu pour une gamme de films dans divers genres allant de Sherlock à Roi Arthur: Légende de l’épée au récent remake en direct de Disney Aladdin. Il sera certainement intéressant de voir ce que Ritchie peut apporter au genre action avec les talents de Statham et Plaza à ses côtés. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Five Eyes