Le prochain film d’action du réalisateur Guy Ritchie, qui a été acheté aux acheteurs au Festival du film de Toronto comme Cinq yeux, a ajouté Vu et La princesse à marier la star Cary Elwes et le rappeur Bugzy Malone à la liste. Parcs et loisirs La star et comédienne cuisinière Aubrey Plaza a également été confirmée pour rejoindre le casting, qui sera dirigé par la star d’action et collaborateur fréquent de Ritchie, Jason Statham.

Le thriller trouve Jason Statham dans un territoire typique de héros d’action et de langage bourru comme le superbement nommé Orson Fortune, un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est « recruté par une alliance mondiale de renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber à contrecœur avec un expert en haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire. » On ne sait pas si les noms des personnages ont été abandonnés avec le titre, mais si le personnage de Statham n’est pas nommé Orson Fortune ou quelque chose d’aussi superbe, cela devrait être considéré comme un crime cinématographique.

Bien que les détails sur les autres rôles soient inconnus pour le moment, «l’expert en haute technologie de la CIA» s’appelait auparavant Sarah Fidel, ce qui rend probable que c’est la partie qui Aubrey Plaza jouera. Le film sonne comme la combinaison parfaite de plaisanteries étranges et d’action explosive et de lancer de poing qui devrait parfaitement convenir à Plaza et Statham.

« Guy et Jason ont à plusieurs reprises impressionné le public avec leurs collaborations, et nous sommes impatients de proposer cette production à la ville de Doha, au Qatar, un marché en pleine croissance dans le domaine du divertissement et des médias », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président de Miramax. -propriétaire beIN Media Group.

« Ce film marque notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, s’ajoutant à notre liste croissante de près de 20 projets lancés ou actuellement en production depuis l’acquisition de Miramax par beIN – un témoignage de notre succès continu à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’évolution du studio tout en restant engagé à prioriser les investissements dans l’innovation et la culture films pertinents. «

Ritchie réalisera et produira à partir d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont tous deux travaillé avec le réalisateur à plusieurs reprises sur des projets tels que la comédie policière de 2019. Les messieurs. Le film sera également produit et financé par Miramax avec la distribution de manutention STX. Le film était auparavant intitulé Cinq yeux mais est actuellement sans titre.

Rappeur britannique Bugzy Malone a travaillé sous la direction de Ritchie dans le passé, également sur Les messieurs, qui trouve le Arracher réalisateur en territoire familier et suit un expatrié américain qui tente de vendre son empire très rentable de la marijuana à Londres, déclenchant des complots, des stratagèmes, des pots-de-vin et du chantage dans une tentative de voler son domaine sous lui.

Ritchie et Statham ont lancé leur carrière ensemble en 1998 avec la comédie policière caper serrure, réserve et deux barils fumants, et se réunissent également pour un thriller d’action Colère de l’homme, qui suit Statham comme un homme qui doit déplacer des centaines de millions de dollars pour une entreprise de camions blindés, aux côtés des aventures sans titre d’Orson Fortune. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Five Eyes