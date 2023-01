Aubrey Plaza accueillera le premier épisode de Saturday Night Live de 2023

Place Aubrey se dirige vers Saturday Night Live. Les premiers hôtes ont été révélés pour le retour de la série de sketchs humoristiques lors de son retour sur NBC le 21 janvier, avec Plaza donnant le coup d’envoi accompagné de l’invité musical Sam Smith, par CNB. Cela marque le SNL premier hébergement pour le Parcs et Loisirs star, tandis que Smith est déjà apparu en tant qu’invité musical en 2014 et 2017. Smith est également apparu sur SNL en 2015 pour rejoindre l’invité musical Disclosure pour une chanson.





Plaza pourrait être nouveau pour SNLmais elle est depuis longtemps un nom populaire dans la comédie, remontant à son rôle de longue date en tant qu’April Ludgate dans la série à succès Parcs et loisirs. Plus récemment, Plaza, qui a également reçu des éloges pour son rôle dans Légiona fait du travail de voix off pour la série animée pour adultes Petit démon. Plaza est également apparu récemment dans la série acclamée de HBO Le Lotus Blanc, et son rôle lui a valu une nomination pour un Golden Globe Award. Elle devrait également apparaître dans le prochain WandaVision série dérivée Agatha : Coven du Chaosfaisant ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel.

Plaza est également apparu récemment dans le film Emily la criminelleaprès des rôles dans des films comme Un jeu d’enfant, Ours noiret Meilleures ventes. Elle a également été choisie par Francis Ford Coppola pour rejoindre le casting de l’épopée à venir du cinéaste, Mégalopole. Alors que Plaza continue de monter à Hollywood, ce n’était peut-être qu’une question de temps avant que l’actrice, qui a de l’expérience dans la comédie de sketchs au Upright Citizens Brigade Theatre, ne serve d’hôte de Saturday Night Live.





Michael B. Jordan et Lil Baby suivront

NBC a également annoncé que l’épisode du 28 janvier de SNL sera animé par Michael B. Jordan, qui travaille actuellement sur la suite attendue Credo III. Comme Plaza, ce sera les débuts de Jordan en tant que SNL héberger. Lil Baby est l’invité musical de l’épisode, et bien que ce soit la première fois qu’il soit l’invité musical officiel, il est déjà apparu dans un épisode de 2019. Il a rejoint DJ Khaled, qui était l’invité musical de l’émission pour Paul Rudd, pour une place d’invité sur scène.

SNL revient avec Aubrey Plaza et Sam Smith le 21 janvier 2023, suivi de Michael B. Jordan et Lil Baby le 28 janvier 2023. Les épisodes seront également disponibles en streaming sur Peacock.