Au Zimbabwe, ils utilisent l’apprentissage en profondeur pour identifier les girafes et comprendre pourquoi leur population diminue

le girafes C’est l’un des animaux les plus emblématiques du continent africain, mais leur population continue de diminuer. Selon la Giraffe Conservation Foundation, de 1980 à aujourd’hui, la population de girafes est passé de 155 000 animaux à 117 000, 30%. Il existe six sous-espèces et toutes sont considérées comme vulnérables.

Beaucoup d’entre eux se trouvent dans le parc national de Hwange, situé au Zimbabwe. Vingt pour cent des girafes du Zimbabwe s’y trouvent, mais leur population est en chute libre depuis 25 ans, au point où où avant il y en avait 14500, maintenant il y en a 1600. Les surveiller et les contrôler est très important pour éviter leur extinction. C’est aussi une tâche ardue et c’est précisément pour cette raison que les chercheurs français parient sur le l’apprentissage en profondeur.

Apprentissage profond pour identifier les girafes

Selon les chercheurs de cet article publié dans la British Ecological Society, le système d’apprentissage profond a été formé pour distinguer les girafes individuellement, c’est-à-dire pour différencier certaines girafes des autres. Cet outil vise à aider à conserver l’espèce et à prévenir son extinction, car les causes de ce déclin de la population sont toujours à l’étude.

C’est quelque chose qui pourrait être fait à l’œil, bien sûr, mais ce ne serait pas une chose facile. Chaque girafe a un motif de pelage unique (leurs taches brunes sur un fond brun plus clair), il n’est donc pas facile de les identifier à l’œil nu. Cependant, cela pourrait être pour un modèle d’apprentissage en profondeur et de reconnaissance d’image bien formé.

Pour ce faire, l’équipe de chercheurs de Vincent Miele, auteur principal de l’étude, photographié 400 girafes à Hwange entre 2014 et 2018. Ensemble, ils ont collecté 4 000 photos avec lesquelles ils ont créé une base de données de formation. Grâce à un réseau de neurones convolutifs (qui analyse les images), un système d’apprentissage en profondeur a été développé qui, selon les chercheurs, est capable d’identifier les girafes avec un 90% de précision.

Le modèle a été formé avec cinq photos par girafe, bien que ces images aient été modifiées par la suite en laboratoire pour ajouter de la variabilité et rendre le système plus efficace. Le système est capable d’obtenir les données relatives au composition des groupes de girafes, leur histoire et leurs mouvements. Les chercheurs soulignent également qu’il peut également détecter des animaux non détectés auparavant.

Il est basé sur un logiciel libre et les chercheurs disent qu’il pourrait être modifié pour s’appliquer à d’autres animaux, tels que les tigres, les léopards, les zèbres, les koudous et les baleines à bosse.

Via | CEFE: Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive