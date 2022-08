Au Royaume-Uni, Tony Hawk s’est produit avec un groupe de reprises du même nom et a offert au public une nuit inoubliable.

Tony Hawk a récemment rejoint un groupe de reprises de Tony Hawk appelé The 900 sur scène au Royaume-Uni, où ils ont chanté quelques chansons devant un public choqué, démontrant davantage pourquoi il est une si bonne personne.

Lorsque Bloodstains de l’agent Orange, qui figurait dans Le patineur professionnel de Tony Hawk 4, a émergé, Hawk et The 900 l’ont chanté à Signature Brew Haggerston. Hawk a posté une vidéo de la performance sur Twitter. Bloodstains, selon Hawk, a eu une influence majeure sur la musique de ses bandes sonores de jeux vidéo.

De la performance d’hier soir à @SignatureBrewE8, ma / notre version de Bloodstains de l’agent Orange », a écrit Hawk. C’était l’une des premières chansons punk que j’ai entendues quand j’étais enfant, et elle a eu une grande influence sur la composition des bandes sonores des jeux THPS. J’apprécie que @The900Banduk m’appelle sur scène !

Goldfinger’s Superman, qui a été inclus dans le premier Tony Hawk’s Pro Skater et à nouveau dans Tony Hawk’s Pro Skater HD et Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, a également été chanté par Hawk et The 900.

Dans notre examen de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, nous avons déclaré qu’il s’agissait du dernier opus de la franchise de skateboard durable et adorée « est une telle amélioration par rapport au Tony Hawk’s Pro Skater 5 de 2015 qu’il est difficile de croire qu’ils ont même un seul gène en commun. Les niveaux sont des hommages magnifiques et créés avec amour au passé, le patinage est accessible mais stimulant, et la musique est comme une étreinte chaleureuse d’un vieil ami d’enfance.