Au revoir Trump: à partir d’aujourd’hui, le profil Twitter du président américain revient à Joe Biden

Aujourd’hui 20 janvier 2021, c’est le jour de l’inauguration de Joe Biden en tant que nouveau président des États-Unis: la date est marquée en rouge sur le calendrier de tous les citoyens américains et au-delà: le monde entier se tourne vers l’événement qui se tiendra le soir (vers 18 heures, heure italienne) également en raison des risques liés à la menace de partisans extrémistes du président restant, Donald Trump. Ce soir, cependant, une autre passation des pouvoirs aura lieu entre les deux présidents, beaucoup moins significative pour le sort de la planète mais en tout cas non seulement d’importance symbolique: le compte Twitter présidentiel qui répond au handle @POTUS passera en fait des mains de Trump à celles de Biden en correspondance avec le serment de ce soir, ou en tout cas dans les minutes ou les heures immédiatement avant ou après l’événement.

Qu’adviendra-t-il du profil présidentiel sur Twitter

La procédure est fondamentalement la même que celle mise en œuvre par Twitter lors du transfert précédent entre les présidents. Tout d’abord, les tweets publiés sur le réseau social par le président Trump pendant son mandat sera archivé comme cela s’est produit pour le prédécesseur Barack Obama: le compte utilisé à cet effet sera @ POTUS45. À Trump l’accès à votre compte personnel restera évidemment, qui est d’ailleurs celle dont il s’est le plus exprimé au cours de ses 4 années à la Maison Blanche; pour le reste le profil @POTUS il passera sous le contrôle de Joe Biden et l’équipe sociale qui le gérera.

Les abonnés partiront de zéro

Cependant, il y a une différence substantielle dans ce qui se passera ce soir à l’acocunt @POTUS par rapport à ce qui s’est passé les années précédentes. Le profil présidentiel viendra en effet réinitialiser complètement, non seulement du point de vue du contenu publié, mais aussi du point de vue disciple. Si à ce jour le profil géré par Trump compte au total plus de 33 millions de followers (hérité en partie de Barack Obama), à partir de ce soir le profil sera annulé: ceux qui ont suivi Trump du profil officiel du président seront automatiquement déconnectés du suivi. L’annonce est venue de Twitter au cours des dernières semaines et a énervé un peu l’équipe de Biden – à la fois parce que gagner le suivi de 33 millions de personnes n’est pas facile, même pour le président des États-Unis, et parce que cette décision représente un changement de cap. partie de Twitter que par le passé.

Les autres profils impliqués

Aussi pour cette raison, le réseau social a pensé à une solution de compromis qui ne redémarrera pas le profil @POTUS à partir du nombre embarrassant de zéro followers: ce soir le compte présidentiel héritera des tweets et followers du profil qu’il y a quelques jours était ouvert au président élu et est dirigé par des démocrates. Le compte est accessible via le pseudo @PresElectBiden et compte actuellement un peu moins d’un million d’abonnés; une fois le serment terminé, il sera supprimé et transféré à @POTUS. Les autres profils liés au transfert qui suivront le même sort, non institutionnels, sont à cette adresse.

