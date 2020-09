Au revoir, Skoda Citigo. Volkswagen Up! et SEAT Mii à suivre?

Il a été lancé en 2011 et bien qu’il ait reçu une variante électrique aussi récemment que l’année dernière, le Skoda Citigo semble avoir ses jours comptés, définitivement.

C’est ce que l’on peut conclure des déclarations fortes d’Alain Favey, directeur des ventes et du marketing chez Skoda, à la publication britannique Autocar:

«Citigo a disparu – en ce qui concerne l’Europe, il est épuisé. Il n’y aura pas de remplacement pour Citigo et nous n’avons aucune intention d’avoir une voiture de cette taille à l’avenir. »

Une décision apparemment abrupte, notamment parce que la Skoda Citigo iV, la version électrique de la ville tchèque, a réussi sur les marchés européens où les incitations ont été plus généreuses cette année, à savoir au Royaume-Uni et en Allemagne, avec des allocations qui devraient s’épuiser prématurément.

Au France, la plus petite Skoda n’était plus vendue, mais restait dans la gamme tchèque sur plusieurs marchés européens.

La fin du trio urbain du groupe Volkswagen?

La confirmation de la fin de la Skoda Citigo – à la fois électrique et à combustion – renforce les rumeurs selon lesquelles la fin semble également proche pour la Volkswagen up! et SEAT Mii, les derniers membres du trio de citadins du groupe allemand. Du moins quand on se réfère à ses versions électriques, qui sont très demandées, en raison des généreuses incitations en vigueur, en raison de la pandémie.

Volkswagen, par exemple, a cessé d’accepter des commandes pour son plus petit modèle électrique, l’e-up!, Avance la publication espagnole Diariomotor.

Le gel des commandes et même le retrait de certains marchés permet une meilleure maîtrise des listes d’attente, mais pourquoi ne pas augmenter la production pour répondre à la demande? Le géant allemand ne montre aucune volonté d’augmenter la production de l’e-up! ou Mii Electric, qui est toujours intrigant.

Cela ne semble pas logique, jusqu’à ce que nous mettions les coûts de fabrication élevés de ces versions électriques des citadins dans l’équation. Rappelons que le trio de tramways du groupe Volkswagen est parmi les plus accessibles du marché, et garantit déjà une autonomie respectable de 260 km.

Cependant, selon Diariomotor, la raison de leur prix plus abordable est qu’ils sont vendus en dessous de leur coût de production réel, l’un des moyens que le groupe Volkswagen a trouvé pour atteindre les objectifs de CO. 2 imposée par l’Union européenne. Une mesure qui, comme vous devez le calculer, n’est pas viable à long terme.

Ce gel des commandes voire une éventuelle fin de carrière pour les citadins électriques peuvent aussi se justifier pour concentrer les ventes de modèles zéro émission du groupe allemand sur les nouveaux modèles MEB qui commencent à arriver ou arriveront prochainement chez les concessionnaires.

Les Volkswagen ID.3 et ID.4, Skoda Enyaq, CUPRA el-Born et Audi Q4 sont plus grandes, plus chères et surtout rentables. Il est donc, bien sûr, important d’être les tramways que vos clients achètent.

Des citadins électriques et plus accessibles dans le groupe Volkswagen? Probablement seulement en 2025, avec le développement d’une version plus accessible de MEB, qui permettra des véhicules compacts 100% électriques avec des prix inférieurs à 20 mille euros – suivez le lien ci-dessous:

