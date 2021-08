Au revoir Régé-Jean Page ? L’acteur Marvel qui pourrait être le prochain James Bond

La saga de James Bond, l’une des plus emblématiques de l’histoire du cinéma, ne pense pas aux adieux de son personnage, alors elle commence déjà à planifier ses projets pour lui après Pas le temps de mourir et Daniel Craig. L’acteur quittera le rôle après cinq films, donc Universal Pictures recherche son prochain interprète et la cible serait Régé-Jean Page, bien que dans les dernières heures, quelque chose a changé. Une nouvelle star de Marvel va-t-elle le voler ?

Nous vous avons récemment dit que le protagoniste de Bridgerton, série Netflix, était le principal désigné pour remplir le rôle de l’espion le plus célèbre au monde. Ce qui a été fait lors de la première saison du programme Shondaland sur la plateforme l’a propulsé à la renommée mondiale et c’est ce qui l’a amené à recevoir de multiples propositions, comme celles qu’il a déjà en tête. L’homme gris et Donjons & Dragons.

Henry Cavill est celui qui reste également un cran en dessous de la considération de la société de production, puisqu’il a déclaré plus d’une fois que c’était son rêve d’être l’agent 007 et il a même postulé au casting à 21 ans, mais il ne l’a pas fait. son physique. Aujourd’hui, il est l’une des célébrités les plus aimées d’Hollywood, après son passage dans le Univers DC étant Superman, en plus d’être actuellement Geralt de Rivia dans l’adaptation de Le sorceleur.







+ L’acteur Marvel qui pourrait être le prochain James Bond

Bien que ces noms soient ceux qui se démarquent en ce moment dans Universal, le site britannique Express a également nommé Tom Hardy pour les paris, mais Dans les dernières heures, celui qui a pris le plus de reconnaissance pour être le prochain James Bond est Simu Liu, prochaine star de l’univers cinématographique Marvel pour le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui sera présenté en première mondiale le 3 septembre.

Selon le rapport des médias britanniques, L’acteur d’origine chinoise a plus de chances en raison de l’approbation que la critique lui a donnée grâce à son film dans le MCU. Chez Ladbrokes, où les utilisateurs placent divers paris, Liu a fait chuter ses chances de jouer le rôle de 20/1 à 16/1, bien que ce soit Hardy qui reste en premier lieu. Pour le moment Simu Il a un contrat avec Marvel et cela lui enlèverait ses options, bien qu’il n’y ait toujours rien de fermé pour aucun acteur.