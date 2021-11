Au revoir Pete Davidson : Phoebe Dynevor a trouvé l’amour chez l’un des enfants de Will Smith

Atelier de Morphée Matelas berceau 30x80 4cm confort naissance

Plus d'informations sur le matelas berceau 30x80 Le matelas qu’il faut pour votre nouveau-né se trouve chez Matelas Morphée ! Il offre à votre bébé toutes les recommandations conseillées par les pédiatres. À savoir : - Propreté : la qualité, l’exigence, ce matelas est certifié anti-acarien, anti-bactérien, anti moisissure. La fibre de bambou n’a pas été traitée chimiquement et cela permet de prolonger la durée de vie du matelas de votre nourrisson. - Confort : la combinaison ferme et moelleuse permet de procurer un meilleur support d’endormissement. La mousse en polyéther d’une densité de 35kg/m3 permet de soutenir le dos afin de minimiser tout risque de malformation de la zone dorsale. L'épaisseur de 4cm en fibre de bambou permet quant à elle de rendre le matelas plus doux. Possibilité de vous faire rembourser si vous n’êtes pas satisfaits au bout de 30 jours. La garantie est de 10 ans. Caractéristiques techniques Taille du matelas : Matelas berceau 30x80 Qualité de la housse : Viscose de bambou Qualité de la mousse : HR35 Kg/m3 Soutien du matelas : Ferme Accueil du matelas : moelleux Épaisseur du matelas : 4cm Déhoussable : Non déhoussable Faces dessus et dessous du matelas : 100g ouatine polyester/m² Dessin des plateaux : Piquage au carré Origine de fabrication : Fabriqué en France Design de la housse : Les motifs de la housse peuvent être différents de ceux présentés sur les photos Emballage : Plastique 150 microns garanti indéchirable. Tous nos matelas sont livrés à plat et non roulés pour une utilisation idéale immédiatement après réception Retour et garantie : Matelas garanti 10 ans. Offre d’essai 30 nuits satisfait ou remboursé Photo non contractuelle