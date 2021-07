Au revoir Lucifer : il n’est plus le plus vu aux Etats-Unis selon Nielsen

Lucifer a piétiné son arrivée sur Netflix le 28 mai et est rapidement devenu le plus regardé en Amérique au-dessus de tubes comme Cruella et Lupin. Les données hebdomadaires fournies par Nielsen ont cartographié le succès de la saison 5B du drame surnaturel. Cependant, dans la nouvelle mise à jour des données, une autre série de la même plateforme apparaît comme la plus choisie. Qui a eu la première place ?

L’analyse réalisée par le prestigieux cabinet de conseil Elle a été réalisée sur la période entre le 6 juin et le 13 juin. C’est-à-dire quand au moins une semaine s’était écoulée depuis la première de Lucifer et d’autres productions ont émergé. Celle qui a le plus émergé dans ce contexte est Sweet Tooth, l’émission produite par Robert Downey Jr, qui est en tête du classement avec 1 434 millions de minutes de lecture.







Pendant ce temps, en deuxième place est arrivé un programme qui était au centre de la polémique ces derniers jours : Manifeste. Bien qu’il ait récolté pas moins de 1 111 millions de minutes vues, NBC a décidé de l’annuler au bout de quatre saisons et Netflix a décliné la possibilité de le poursuivre.

Lucifer continue de monter sur le podium avec 1 032 millions, tandis que Raya and the Last Dragon est quatrième. Loki, qui a lancé son premier épisode le 9 juin, avait de bons chiffres et se classait à la sixième place grâce à 737 millions de minutes regardées. Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Downton Abbey, NCIS et CoComelon.

Les statistiques fournies par Nielsen sont une référence pour évaluer les niveaux d’audience lorsque des données de mesure spécifiques et publiques sont manquantes. Actuellement, Netflix prend n’importe quel contenu de votre bibliothèque tel qu’il est visualisé avec seulement deux minutes de réglage. Pour le moment, il n’a jamais partagé les vrais chiffres de Lucifer.

Les plus vues aux États-Unis du 6 au 13 juin 2021

Dent sucrée | 1 434 millions de minutes vues

Manifeste | 1 111 millions de minutes vues

Lucifer | 1 012 millions de minutes vues

Raya et le dernier dragon | 953 millions de minutes vues

Loki | 731 millions de minutes vues

L’anatomie de Grey | 631 millions de minutes vues

Esprits criminels | 708 millions de minutes vues

Downton Abbey | 630 millions de minutes vues

NCIS | 528 millions de minutes vues

CoComelon | 515 millions de minutes vues