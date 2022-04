Au revoir Leslie Grace ? Penelope Cruz dans Batgirl

BD DC

L’actrice de Parallel Mothers a parlé de l’opportunité de devenir un super-héros. Sera-ce la nouvelle figure du DCEU ?

© GettyPenelope Cruz aux Oscars 2022.

Les franchises de super héros Ils sont devenus la grande tendance de ces dernières années et aucun acteur ne veut être en reste. Chaque année, les entreprises intègrent de nouvelles personnalités dans le but de promouvoir des projets de plus en plus blockbusters. Dans ce sens, Leslie Grace vient d’arriver à Univers étendu DC être la vedette Fille chauve-souris. Cependant, une actrice de renom aimerait conserver son rôle.

Il s’agit de Penelope Cruzl’actrice espagnole récemment nominée aux Oscars 2022 pour son rôle principal dans Mères parallèles. Et c’est que, une fois de plus, il a montré qu’il peut interpréter n’importe quel type de genre : des classiques comme Revenirdes films d’aventure comme Pirates des Caraïbesdes comédies comme Zoolander ou des thrillers d’action comme Agents 355. Malgré cela, il doit encore s’impliquer dans une production de super-héros.

Fille chauve-souris pourrait être une grande opportunité : cela fonctionnera comme une histoire d’origine de Barbara Gordon et mettra en vedette des personnages importants. C’est que les enregistrements sont déjà terminés et la participation de brendan fraser comme le méchant Firefly, Aquino ivoire se faisant passer pour Alysa Yeoh, JK Simmons dans la peau de James Gordon et Michel Keaton retour à son rôle emblématique de Bruce Wayne.

De même, la direction sera entre les mains de Adil El Arbi et Bilall Fallahtandis que le script sera sous la responsabilité de Christina Hodson, le même auteur de Brids of Prey. Tout ce casting fera ses débuts sur l’écran de hbo max pour reprendre l’histoire se déroulant à Gotham City. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été confirmée, la vérité est qu’elle est déjà en post-production et arriverait très bientôt sur la plateforme de streaming.

Malgré tout cela, Penélope Cruz ne perd pas espoir de faire ses débuts en tant que super-héroïne. Récemment, en dialogue avec Variety, il a évoqué les intentions de Pedro Almodóvar -réalisateur espagnol avec qui il a travaillé à plusieurs reprises- sur la réalisation d’un Fille chauve-souris. Cela ferait-il partie du projet ? « Cela sonne bien. Je n’ai même pas besoin de lire ce script. Je n’ai pas fait ce genre, mais avec Pedro ce serait révolutionnaireCruz a conclu.

