Au revoir, la combustion. Les Peugeot 208 et 2008 deviendront électriques uniquement

Au moment où la fusion entre le Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est consommée, la nouvelle apparaît également que la Peugeot 208, l’un des modèles les plus importants de l’offre de la marque Lion, se prépare abandonner les moteurs à combustion et devenir exclusivement électriques. Comme, en effet, le crossover de 2008.

La nouvelle est avancée par la société britannique AutoExpress, citant un document interne de la marque Sochaux, selon lequel les responsables de Peugeot ont déjà pris la décision de faire de la petite 208, une proposition exclusivement électrique. La même chose avec le crossover 2008.

Selon cette source, la transition se fera, dans le cas de la 208, déjà avec la prochaine génération, c’est-à-dire en 2025 ou 2026. Puisque le modèle actuel n’a même pas deux ans, ayant été lancé en 2019.

Toujours selon le document interne Peugeot auquel la publication aura eu accès, cette décision reposera sur le fait que, «dans les dix derniers mois de commercialisation, la demande pour la version électrique, à la fois de la 208 et de 2008, est de 14 % au-dessus des prévisions. Dans le cas du 3008, introduit début décembre, le PHEV représente actuellement 27% ».

De plus, selon les déclarations de la publication, l’actuel PDG de Peugeot, Jean-Phillipe Imparato, a déclaré: «globalement, la tendance est à l’augmentation de la demande de véhicules électriques, non seulement chaque mois qui passe, mais chaque semaine». .

Crossover électrique. Peugeot e-2008 maintenant disponible au Portugal

Dans ce témoignage, Imparato aura non seulement confirmé la «transition» des 208 et 2008, mais aussi la disparition définitive de la 108 encore plus petite. Ceci, même avec certains concurrents conservant le pari sur le segment, comme c’est le cas du groupe Volkswagen, non seulement via e-Up!, mais aussi ses dérivés.

Avec la décision de «convertir» les 208 et 2008, ne serait-ce que pour 2025, au mieux, Peugeot suit donc les traces d’autres constructeurs, comme c’est le cas du «voisin» Renault. Qui, la semaine dernière, a annoncé son nouveau plan stratégique, axé précisément sur l’électrification; y compris sa marque la plus sportive et exclusive, Alpine.

