Au revoir Jennifer Lopez et Ben Affleck : c’est le couple hollywoodien du moment

Depuis qu’ils se sont revus pour donner une nouvelle chance à l’amour, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont avérés être l’un des couples les plus marquants de l’industrie du divertissement. Et c’est qu’après 17 ans, ils se sont à nouveau produits ensemble en public et sans crainte de montrer que cette Romance c’est le plus intense. Mais la vérité est que la fureur est déjà tombée et d’autres nouveaux couples commencent à gagner en pertinence.

Les réseaux sociaux déterminent généralement ce qu’ils sont les navires les plus importants du moment et celui qui a eu de l’importance cette semaine a à voir directement avec un chiffre de la Univers cinématographique Marvel. Et bien qu’il puisse s’agir de la relation apparente entre Chris Evans et Selena Gomez, qui garde les fans assez agités, en réalité, il existe un autre couple confirmé qui génère également l’illusion chez leurs partisans.

+ Quel est le couple du moment ?

Quelques jours après la première de Éternels, le film réalisé par l’acteur oscarisé Chloé Zhao, les partenaires réels des acteurs sont devenus le sujet de conversation. Angelina Jolie, qui donne vie à Puis un, se positionne à nouveau parmi les tendances grâce à son conflit éternel avec le père de ses enfants, Brad Pitt. Mais une autre histoire d’amour a conquis le cœur des cinéphiles.

Il s’agit de Richard Madden (35), qui personnifie Ikaris dans le dernier film Marvel, et ayant une relation avec un autre acteur bien connu. Après avoir passé la quarantaine ensemble et s’être montré se promener dans Hampstead Heath à Londres, l’acteur écossais a confirmé sa relation avec Froy Gutierrez (23). Le jeune homme est devenu célèbre pour sa performance dans la série Loup adolescent et pour le moment ils ont essayé de préserver leur intimité. Cependant, les fans ne peuvent s’empêcher de s’enthousiasmer lorsqu’ils indiquent sur Instagram que la relation se poursuit avec des « j’aime » sur leurs photos.

Ce n’est pas la première fois que Richard Madden se retrouve en couple avec le protagoniste d’une fiction adolescente très réussie. Auparavant, il était apparenté à Brandon Flynn (28), l’acteur de 13 raisons pour lesquelles. En 2019, le protagoniste de Bodyguard a été montré à différentes occasions à New York et Los Angeles avec son petit ami. Mais cette histoire est déjà derrière lui et il entretient aujourd’hui sa relation avec Gutierrez.

