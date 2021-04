Au revoir Jeff Kaplan – une autre légende de l’industrie quitte Blizzard

« Jeff Kaplan de l’équipe Overwatch » quitte Blizzard. Cela marque la fin d’une autre ère pour Blizzard après 18 ans. Comme nouveau directeur de jeu Pour Overwatch et Overwatch 2 devient Aaron Keller utilisé. Cela a fonctionné et a déjà aidé au développement de la première partie. Ce que Kaplan prévoit de faire ensuite est encore incertain – ainsi que les raisons de sa fin surprenante à Blizzard.

Le développeur vedette et vétéran de l’industrie a eu une carrière remarquable chez Blizzard et était également très populaire auprès de la communauté Blizzard.

Il a donc travaillé sur le projet MMO réussi World of Warcraft, bricolé avec d’autres chez Blizzard sur la marque abandonnée titane et pendant longtemps, il a été considéré comme le visage modèle du tireur de héros « Overwatch ».

Jeff Kaplan dit au revoir

Dans le cadre de l’annonce, Jeff Kaplan lui-même en a un Déclaration publié via Blizzard Entertainment, dans lequel il est très reconnaissant pour son passage chez Blizzard:

«Après 19 années fantastiques, je quitte Blizzard Entertainment. C’était vraiment un grand honneur d’avoir l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux de Blizzard qui ont soutenu nos jeux, y compris les équipes et tous les joueurs. Je tiens avant tout à remercier les grands développeurs qui m’ont accompagné sur mon chemin créatif. « «N’acceptez jamais le monde tel qu’il semble être. Osez le voir tel qu’il pourrait être « , il cède enfin en chemin.

Malheureusement, vous pouvez faire beaucoup ici peu de raisons pour sa fin à Blizzard. La communauté reste dans l’ignorance à ce sujet. Et pourtant, Kaplan n’est pas le seul vétéran de Blizzard à quitter l’entreprise récemment. Surtout le Fondateur Mike Morhaimece qui a fait grand bruit. Il a suivi Michael Chu (également 20 ans avec Blizzard) et plus récemment David Kimqui a réellement commencé Diablo 4 a travaillé. Il se passe beaucoup de choses dans le cosmos Blizzard en ce moment.

Cependant, d’anciens vétérans de l’industrie qui ont travaillé chez Blizzard ont le Studios géants de givre fondé. Les jeux qu’ils produisent n’ont pas encore été communiqués.