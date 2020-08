Au revoir Internet Explorer, Microsoft annonce sa retraite

C’était l’un des navigateurs les plus populaires au monde et au cours de ses 25 ans d’existence (il y a quelques jours à peine), il a littéralement contribué à faire l’histoire du World Wide Web: il est Internet Explorer, le programme historique développé par Microsoft pour surfer en ligne mais se prépare désormais à quitter les scènes. L’annonce est venue de Microsoft, qui a prévu comment commencer avec Août l’année prochaine Internet Explorer il ne sera plus pris en charge pas même dans le package Office 365 (récemment renommé Microsoft 365) et Microsoft Teams: l’accès à ces services depuis le navigateur à la retraite ne sera plus possible, et pour ce faire, vous aurez besoin de Microsoft Edge ou d’une alternative moderne.

Le déménagement n’est pas inattendu. Depuis des années, Internet Explorer, devenu au fil du temps synonyme de lenteur et de manque de fiabilité, était dépassé en utilisation quotidienne d’entreprises comme Google Chrome et Mozilla Firefox – à tel point que Microsoft avait déjà décidé en 2015 de remplacez-le par un navigateur tout nouveau pour essayer de regagner la confiance des utilisateurs: Microsoft Edge. L’opération ne s’est pas déroulée comme espéré: Bord, malgré ses qualités, il n’a pas réussi à regagner la part de marché perdue par Internet Explorer les années précédentes, c’est pourquoi Microsoft a récemment commencé à travailler sur une version basée sur le moteur interne polyvalent et rapide de Chrome.

Le nouveau Edge basé sur le chrome est devenu une réalité le 20 février, et dans ces heures, c’est le protagoniste d’une mise à jour de Windows 10 plutôt controversée, qui le fera impossible de désinstaller le programme des ordinateurs avec les dernières versions du système d’exploitation de la maison Redmond. Tant qu’Edge n’aura pas complètement remplacé Internet Explorer en tant que composant intimement intégré à Windows 10, l’ancien navigateur ne sera pas complètement abandonné: les mises à jour du système d’exploitation l’empêcheront de se transformer en faille de sécurité; surfer en ligne, cependant, n’est pas déjà recommandé depuis un certain temps, également parce que de nombreux sites Web modernes reposent sur des fonctionnalités qu’Internet Explorer ne prend que partiellement en charge.