Au revoir Fox: Disney l’appellera Star en Amérique latine

Disney poursuit son expansion et prend des mesures de temps pour étendre son empire du divertissement. Le dernier choc qu’il a donné au marché remonte à 2019, lorsqu’il a acheté Fox pour 71 milliards de dollars dans l’une des plus grandes entreprises de l’histoire. L’opération a déjà provoqué de nombreux changements et au cours des dernières heures, un autre a été annoncé: L’ancienne chaîne de Rupert Murdoch sera renommée Star en Amérique latine.

Dans un communiqué officiel, The Walt Disney Company a confirmé la modification de la marque « de définir son offre générale de divertissement actuellement contenue dans les chaînes Fox pour le public latino-américain, spécialement destinée aux hommes et aux femmes de 18 à 49 ans ». Le logo aura une étoile au lieu d’un « À ».

Depuis quand Fox sera-t-il renommé Star?

La date stipulée pour le changement est février 2021. « De cette façon, Star continuera l’héritage de succès de Fox, déjà consolidé depuis de nombreuses années, et ajoutera également d’autres innovations pertinentes », est le texte officiel publié par Disney sur le lancement.

Star continuera l’héritage de Fox et présentera certaines des séries les plus célèbres, notamment Les Simpsons, The Walking Dead et This is Us. En plus des films et documentaires que la chaîne Disney transmet actuellement.

Le logo Star



Cette nouvelle vient s’ajouter au lancement de Star + à la mi-2021. Il s’agit d’une option au sein de Disney + qui comprendra du «contenu de divertissement général», y compris des émissions sportives ESPN.

Quels canaux changeront de Fox à Star?

FOX Channel sera STAR Channel

FOX Life sera STAR Life

FOX Premium sera STAR Premium

Les films FOX Premium seront des succès STAR

La série FOX Premium sera la série SERA STAR

FOX Premium Action sera STAR Action

FOX Premium Comedy sera une comédie STAR

La famille FOX Premium sera STAR Fun

FOX Premium Cinema sera STAR Cinema

FOX Premium Classics sera STAR Classics

FOX Premium 1 au Brésil sera STAR Hits

FOX Premium 2 au Brésil sera STAR Hits 2