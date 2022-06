Au revoir Foudre ! Apple doit équiper les iPhone d’USB-C d’ici 2024

Une loi européenne oblige Apple à faire passer les iPhones de Lightning à USB-C d’ici 2024. Cela ne devrait cependant pas être un défi trop difficile pour Apple. Un passage à l’USB-C est déjà prévu de toute façon.

L’UE tente depuis un certain temps d’introduire une loi pour une connexion uniforme pour les smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électriques. Maintenant, la loi est enfin devenue une réalité, rapporte 9to5Mac. Les smartphones, appareils photo, consoles de jeux mobiles, tablettes et autres appareils électriques qui apparaîtront à partir de l’automne 2024 devront disposer d’un port USB-C. Avec cela, l’UE veut réduire la quantité de déchets électroniques et en même temps simplifier la vie des consommateurs.

iPhone avec connexion USB-C devrait être prévu de toute façon

Il y a quelque temps, de nombreux experts supposaient encore que la nouvelle législation européenne pourrait causer des problèmes à Apple. Malgré le passage à l’USB-C pour l’iPad et le Mac, la société s’est jusqu’à présent contentée du connecteur Lightning pour l’iPhone. Cependant, les rapports actuels indiquent qu’Apple pourrait également passer à la norme USB-C pour les iPhones avant l’expiration du délai.

L’analyste Apple généralement bien informé Ming-Chi Kuo suppose que les modèles d’iPhone 15 seront livrés avec une connexion USB-C. dans une Tweet du 11 mai 2022 il rapporte que sa dernière enquête indique un passage rapide de Lightning à USB-C. Le port Lightning pourrait déjà faire partie de l’histoire dans la seconde moitié de 2023, c’est-à-dire par le lancement des iPhones après la prochaine. Un passage à l’USB-C pourrait également augmenter les vitesses de transfert de données et de charge sur les iPhones, a déclaré Kuo.

L’alternative d’Apple à l’USB-C : un iPhone sans ports

Le délai de passage à l’USB-C ne devrait pas trop poser de problème à Apple. Cependant, un petit détail dans la législation européenne permettrait à Apple d’avoir une alternative à la connexion USB-C. La loi dit littéralement : « Elle exige que les téléphones portables et les appareils radio similaires, s’ils chargé par câble peut être équipé de la prise USB Type-C. »

Théoriquement, un iPhone sans aucune connexion et se rechargeant sans fil serait également envisageable. Actuellement, cependant, il semble qu’Apple passera à l’USB-C pour l’iPhone.