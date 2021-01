Au revoir Elise, Demand et Evora. Un nouveau Lotus arrive … pour remplacer les trois?

Nous savions qu’en plus de la voiture de sport électrique Evija, Lotus développait une nouvelle voiture de sport, la Type 131, pour se tenir au-dessus d’Evora et avec un potentiel historique important – il y a plusieurs rumeurs qui disent que ce sera la dernière Lotus avec un moteur à combustion interne.

Maintenant, nous voyons le premier taquin du nouveau modèle et… surprise. Ce n’est pas un, mais trois modèles qui sont attendus, identiques en volumes, mais différenciés par leurs signatures lumineuses.

Selon le communiqué officiel de la marque, le Type 131 sera une «nouvelle série sportive» – pluriel. Vont-ils remplacer les trois Lotus actuellement sur le marché? Ou y aura-t-il trois nouveaux modèles distincts? Il va falloir attendre encore quelques mois …

C’est que, parallèlement à l’annonce du Type 131, Lotus a annoncé la fin de la production plus tard cette année de tous ses modèles actuellement en vente, à savoir, l’Elise, l’Exige et l’Evora. Rien ne dit plus que la fin d’une époque que de mettre fin à la production de toute sa gamme en une seule fois.

En plus de l’image, peu ou rien d’autre, Lotus a avancé sur le Type 131 – dont le nom définitif devrait commencer par un «E», comme le veut la tradition de la marque. Ce que l’on sait ne provient que de rumeurs et de l’observation de prototypes de test qui circulent déjà, camouflés, sur la voie publique.

La ou les nouvelles voitures de sport conserveront l’architecture Lotus que nous connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire que le moteur continuera à être en position centrale arrière, mais lancera une nouvelle plate-forme, toujours du type cadre de l’espace en aluminium, technologie introduite avec la première Elise en 1995.

Quel moteur aura-t-il? Pour le moment, il n’y a que des spéculations. Les premières rumeurs indiquaient un modèle hybride, positionné au-dessus de l’Evora, qui épouserait un V6 (est-il toujours d’origine Toyota?) Avec un moteur électrique. Mais maintenant, nous voyons trois modèles qui, s’ils remplacent directement les Elise, Exige et Evora, auront des positions différentes et bientôt des moteurs différents.

Vision80

Le développement et le lancement du – ou dos – Type 131 n’est qu’une partie du plan Vision80, esquissé en 2018, après l’acquisition de Lotus Cars et Lotus Engineering par Geely (le propriétaire de Volvo, Polestar, Lynk & Co et développera et produira la prochaine génération de Smart) en 2017.

Outre le Type 131 et le déjà connu Evija, le plan Vision80 impliquera également un investissement de plus de 112 millions d’euros dans les installations Lotus, à Hethel, où les nouvelles voitures de sport seront produites, donnant à la marque britannique la possibilité de traiter des volumes plus importants de production. 250 collaborateurs supplémentaires seront embauchés, rejoignant les 670 déjà embauchés depuis septembre 2017.

Au revoir Elise, Demand et Evora

Enfin, ce plan indique également la fin de la production des Lotus Elise, Exige et Evora. Aussi brillants qu’ils soient encore à offrir une expérience de conduite unique, même considérée comme des références sous divers aspects, ils sont dépassés par rapport aux défis auxquels l’industrie automobile est confrontée en cette période de transformation.

Jusqu’à ce qu’ils sortent de la production, Lotus s’attend à ce que les trois modèles atteignent ensemble une production cumulée de 55 000 unités (depuis le lancement). Au cours de cette année, nous verrons plusieurs activités de la marque pour célébrer ces trois modèles, à commencer, comme dit Lotus, avec la «plus ancienne, l’iconique Lotus Elise».