Au revoir, e-Golf. Volkswagen arrête la production pour fabriquer l’ID.3 à Dresde

La dernière Volkswagen e-Golf a quitté la chaîne de montage de l’usine transparente de Dresde en Allemagne, qui commencera à produire l’ID.3 en janvier.

Après une production totale de 50 401 unités, la dernière Volkswagen e-Golf a quitté la chaîne de montage de l’usine transparente de Dresde.

À partir de fin janvier, la nouvelle Volkswagen ID.3 sera construite dans ce complexe d’usine. Pendant trois semaines, l’usine sera prête à recevoir ce nouveau modèle électrique.

«La fin de la production d’e-Golf est également le début des derniers préparatifs pour l’ID.3. Dans quelques semaines, nous ouvrirons un nouveau chapitre à la Transparent Factory », déclare Danny Auerswald, directeur de l’usine Volkswagen de Dresde.

«Après Zwickau, c’est la deuxième usine en Europe à produire des véhicules basés sur la nouvelle chaîne de traction électrique modulaire. Volkswagen souligne ainsi l’importance des usines de Saxe dans l’offensive électrique du groupe ».

La production de la Volkswagen e-Golf cédera la place à la nouvelle ID.3

Début 2021, la zone de production de Fábrica Transparente sera convertie pour répondre aux exigences de la plateforme électrique modulaire (MEB).

Les premiers changements dans la production de l’ID.3 ont déjà commencé à l’été 2020. L’une des sept stations, le «mariage», où la carrosserie et le châssis sont soudés, a été adaptée. Les changements en hiver incluront l’installation d’un système qui permet l’installation du toit panoramique et l’adaptation des systèmes d’ancrage pour l’installation de l’habitacle et du système de siège.

La Volkswagen e-Golf, rappelons-le, a été lancée en 2014 et a été produite à l’usine de Wolfsburg jusqu’à l’été 2020. La Transparent Factory a commencé à assembler ce modèle, en parallèle, en 2017 pour répondre à une demande accrue. Au total, 145 561 unités ont quitté les chaînes de montage de ces deux usines allemandes.

Centre de mobilité du futur

Inaugurée en 2001, Fábrica Transparente a produit plusieurs modèles pour les marques du groupe Volkswagen, dont la Volkswagen Phaeton (84235 unités entre 2001 et 2016), la Bentley Flying Spur (2186 unités en 2005/2006 et 2013/2014) et e-Golf (50401 unités entre 2017 et 2020).

Le lancement de l’e-Golf a également représenté le réalignement stratégique du groupe Volkswagen en tant que «Centre de mobilité du futur». De nouveaux domaines d’activité tels que «Future Mobility Incubator» – le programme de démarrage de Volkswagen – et «Future Mobility Campus» – un laboratoire d’apprentissage pour la formation et l’apprentissage -, l’expansion des livraisons de véhicules et le terrain d’essai pour Production 4.0, a préparé cette usine pour l’avenir.

Cette transformation réussie se poursuivra avec le démarrage de la production d’ID.3 fin janvier 2021.

