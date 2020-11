Au revoir, Diego Armando Maradona, idole du football et du rock | 45S

Aujourd’hui, mercredi 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona est mort victime d’un arrêt cardiorespiratoire dans le quartier de San Andrés, dans la ville de Tigre, à Buenos Aires. Il y a quelques jours, le vainqueur de la Coupe du monde au Mexique 86 a subi une opération de la tête pour un hématome sous-dural. Il est parti à l’âge de 60 ans.

Diego Armando Maradona est devenu célèbre pour avoir frappé un ballon et marqué des buts. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Argentinos Junior, une équipe modeste de son Argentine natale et grâce à son magnifique niveau, il a atteint l’une des plus grandes équipes d’Amérique du Sud: Boca Juniors. Là, Pelusa, surnom donné à Diego Armando pour ses cheveux épais, a rempli les yeux des fans de pièces incroyables et de son caractère féroce. Ensuite, il a été convoqué dans l’équipe nationale argentine, où il est devenu un dieu.

Selon le célèbre ancien footballeur et écrivain Jorge Valdano, Diego Armando Maradona est devenu un dieu parce qu’il a offert au peuple argentin ce que la vie lui refusait pendant ces années: le bonheur et les triomphes.

«Maradona était plus qu’un grand footballeur. C’était un facteur de compensation extraordinaire pour un pays qui a connu en quelques années plusieurs dictatures militaires et des frustrations sociales de toutes sortes », a-t-il déclaré dans une interview au média allemand Süddeutsche Zeitung. Pour Valdano, Maradona a offert aux Argentins “un moyen de sortir de leur frustration collective et c’est pourquoi les gens l’adorent comme une figure divine”.

Pour cette raison, la figure de Pelusa a dépassé la sphère du sport et au fil des ans a envahi toutes les cultures avec lesquelles il a vécu, comme le rock.

Reine: «Je voudrais vous présenter une de vos amies: Maradona»

Le 8 mars 1981, Queen, le groupe britannique le plus populaire du moment, clôturait sa tournée de cinq dates en Argentine au stade Vélez. Au milieu de cette présentation historique, le groupe anglais a pris le temps d’inviter sur scène Diego Maradona, qui à 21 ans n’avait pas encore réalisé les exploits qui le consacreraient, mais forgeait déjà son image d’idole des supporters argentins.

Selon le média argentin La Nación, Pelusa a pris le micro et a déclaré: “Je tiens à remercier Freddie et la reine de m’avoir rendu si heureux.” Immédiatement après, le jeune prodige de l’époque a annoncé le thème avec lequel le récital s’est poursuivi. «Et maintenant, Another Bites the Dust», dit-il, se référant à la chanson «Another One Bites the Dust».

Comme beaucoup de leurs compatriotes, les membres de Queen étaient de grands fans de football. Pour cette raison, à leur arrivée en Argentine, ils ont cherché à rencontrer ce garçon qui a fait preuve d’une grande habileté dans le match disputé par les équipes nationales d’Angleterre et d’Argentine juste un an auparavant (13 mai 1980).

Le jour du concert susmentionné, Maradona a rencontré le groupe au dans les coulisses et échangé des objets avec eux, qui sont restés pour la postérité dans une photo emblématique et même controversée. Il arriva qu’un an plus tard, la guerre des Malouines éclata, ce qui provoqua une discorde entre les Anglais et les Argentins.

Maradona est plus grande qu’Oasis

Au cas où il y aurait un doute sur l’énorme de Maradona, nous avons un passage de sa vie qui montre qu’il était une rockstar supérieure même aux vraies rockstars.

C’est arrivé en 1998, quand Oasis, un groupe dirigé par Liam et Noel Gallagher, est arrivé en Argentine dans le cadre de leur tournée «Be Here Now». Ce soir-là, après le spectacle, le groupe est allé boire au bar de leur hôtel. Soudain, une foule d’au moins 30 personnes est entrée, faisant un grand scandale.

“Il y avait beaucoup d’activité sur place et il y avait Maradona qui faisait des tours de football avec un petit bouchon de bouteille comme un ballon, tout en sueur avec ses yeux qui sortaient de sa tête”, a déclaré Liam dans une interview avec Noisey.

Le groupe a ensuite demandé à se faire photographier avec l’idole argentine, mais seuls les frères Gallagher ont eu droit à cet honneur. “Eh bien, prenons une photo avec lui rapidement”Les Anglais ont accepté, quand l’un des hommes qui était avec Maradona s’est approché d’eux et a dit: «Diego dit que si tu t’approche de l’une des femmes qui sont avec lui, il va te faire tuer »».

Enfin, les deux ont pu prendre une photo avec Pelusa, qui est restée un souvenir du temps où un footballeur a éclipsé sa présence.

Vous pouvez voir le moment où Liam Gallagher se souvient de l’anecdote à 5h16 dans la vidéo ci-dessous.

La sérénade d’Andrés Calamaro et Fito Páez à Maradona

Dans le domaine d’Ezeiza, avant la participation de l’équipe nationale argentine à la 94 Coupe du monde des États-Unis, trois hommes aux cheveux tordus se sont réunis avec une guitare pour offrir aux téléspectateurs de n’importe quelle chaîne de télévision l’un des moments les plus doux capturés. de la vie de Diego Maradona.

Il y avait Andrés Calamaro, Fito Páez et el Pelusa qui parlaient de leurs attentes pour la Coupe du monde de football, quand soudain une guitare apparaît et les oblige à chanter une chanson. Páez lit bien le moment et remet l’instrument à Calamaro, qui le prend et chante «Salud, Dinero y Amor», une chanson qu’il a enregistrée avec Los Rodríguez.

Ensuite, les rockers, répètent une sérénade à Diego. Ils sourient tous les deux lorsqu’ils chantent, surtout Calamaro qui ne quitte pas la star argentine des yeux.

«Parce que la vie est dure, à cause de la fin de l’amertume (…). Je porte un toast pour la victoire, pour le tirage au sort et pour l’échec. Je porte un toast pour continuer à t’aimer toute ma vie, le verre est presque plein du sang d’une autre blessure », entonnèrent les deux cheveux longs à Diego, qui ne réussit qu’à répondre avec un large sourire.

(Note en développement)