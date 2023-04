AU REVOIR aux poids plume, BAD BUNNY revient à la première place grâce à Grupo Frontera

Spotify

Le chanteur de Porto Rico a de nouveau occupé la première place en tant que plus écouté sur Spotify.

©Getty ImagesBad Bunny a de nouveau été l’artiste le plus écouté grâce à Grupo Frontera

Le poids plume avait été sacré chanteur le plus écouté au mondederrière seulement Miley Cyrus, mais surpassant d’autres comme The Weeknd et SZA, cependant,Bad Bunny vient de détrôner le Mexicain grâce à sa collaboration avec le groupe américano-mexicain Grupo Frontera.

Cela n’a pas enlevé le fait que Featherweight a continué avec deux chansons aux deuxième et troisième places du Top 50 mondial de Spotify, dans lequel il Bad Bunny et Grupo Frotnera sont en numéro 1 avec le thème a x100to et Miley Cyrus quatrième avec Fleurs.

Le succès de Bad Bunny et Grupo Frontera survient trois jours seulement après la première de la chanson, qui a non seulement été bien accueilli sur Spotify, mais aussi sur d’autres plateformes telles que Youtubeoù la vidéo a plus de 28 millions de vues et où elle est également classée 1 dans Music Trends au Mexique.

Dans le Top 50 de Spotify, il y a plus de talents latinos, car Karol G et Shakira sont classés 5 avec TQG et rauw alejandro le 7 avec Baiser avec Rosalía tandis que le reste du top 10 est composé de SZA, Feid, Young Miko, Fifty Fifty et David Kushner.

De quoi ça parle unx100to?: Le thème est une composition d’Edgar Barrera et la chanson est classée comme cumbia norteña. La chanson raconte l’histoire d’une personne à qui son ex manque et décide de revenir pour essayer de le reconquérir et demander pardon.: »Il me reste 1% et je vais l’utiliser juste pour vous dire à quel point je suis désolé, que si vous me voyez avec quelqu’un d’autre dans le club, c’est juste une perte de temps. Bébé, pourquoi est-ce que je te mens ? Qu’ils m’ont vu heureux n’est pas vrai » dit les paroles de la chanson.

Selon Adelaido Solís III, chanteur du Grupo Frontera, la collaboration avec Bad Bunny a été une surprise, car ils ne savaient pas qu’ils travailleraient avec le natif de Porto Ricomais jusqu’au jour où ils ont enregistré la chanson.

