Au moins cinq morts et un blessé dans un accident d’hélicoptère dans les Alpes françaises

Au moins cinq personnes sont décédées et une est dans un état critique après avoir été blessée dans un accident d’hélicoptère, après que l’avion dans lequel elles voyageaient s’est écrasé en Savoie, dans les Alpes françaises, dans le sud-est du pays.

Le président de la France, Emmanuel Macron, a communiqué la nouvelle via son compte Twitter, où il a détaillé que trois membres du Service aérien français (SAF), une société privée spécialisée dans les évacuations sanitaires et les déploiements dans les domaines skiables, et deux Les secouristes de l’équipe de secours alpin sont morts dans l’incident.

Macron a souligné que « pour sauver des vies, ils prennent tous les risques », après avoir ajouté qu’une sixième personne, également considérée comme un employé des SAF et celui qui a piloté l’avion, « lutte pour survivre ».

L’accident s’est produit à une altitude de 1 800 mètres. Vers 19 h 00, le pilote a déclenché l’alarme, même si ce n’est que peu après 20 h 00 qu’une équipe de sauvetage a pu établir le contact avec le survivant.

«Dès l’alerte vers 19 heures, toute la chaîne de sauvetage a été mise en mouvement. Les deux hélicoptères de notre département et de l’un des départements voisins, avec trois appareils au total», a expliqué le préfet de Savoie. , Pascal Bolot, tel que rassemblé par «Le Monde».

« En raison du brouillard, une intervention au sol a également été menée, pour pouvoir retrouver les survivants au plus vite », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, les autorités n’ont émis aucune des hypothèses considérées comme expliquant l’accident, et il n’a pas été précisé si l’équipage effectuait une formation ou une opération de sauvetage.

Le Premier ministre français, Jean Castex, a également utilisé son compte Twitter pour pleurer la mort des victimes et souligner qu ‘ »ils ne partageaient pas le même uniforme mais partageaient la même mission: sauver des vies ».

« Leur mort laisse toute une nation en deuil », at-il ajouté.

De son côté, le Bureau des enquêtes et analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA, pour son sigle en français), a annoncé une enquête pour clarifier les détails de l’accident et a expliqué qu’il s’apprêtait à envoyer des enquêteurs sur le terrain. .

