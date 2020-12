Au moins 95 détenus et 67 policiers blessés après les dernières émeutes en France à propos de la loi sur la sécurité

, 6 déc. () –

Au moins 95 personnes ont été arrêtées et 67 policiers ont été blessés après les manifestations et les violentes émeutes de samedi dernier dans plusieurs villes de France lors de la dernière manifestation contre la loi sur la sécurité globale prévue par le gouvernement français.

Le solde a été fourni par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin sur son compte Twitter, où il précise que 48 des agents ont été blessés lors des émeutes à Paris, les plus violentes. « Je leur apporte tout mon soutien », a ajouté le ministre, qui n’a pas détaillé le nombre de blessés parmi les manifestants.

Selon le projet de loi, la publication d’images des forces de sécurité « dans le but de nuire au bien-être physique ou mental des agents » pourrait être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros et un an de prison. Le parti gouvernemental, La República en Marcha, a déjà promis de reformuler les points les plus controversés du texte.

La manifestation parisienne, qui a débuté à la Puerta de Lilas sous le slogan «Pour les droits sociaux et la liberté», a eu au départ une large participation, y compris de nombreux militants du mouvement des «gilets jaunes».

Cependant, au fil des minutes, la tension et les émeutes ont augmenté. Les images captées par la télévision française ont inclus des voitures en feu et des vitrines endommagées, entre d’épaisses colonnes de fumée noire et une photo en particulier, celle capturée par la photojournaliste Anne Christine-Poujoulat, qui montre un agent en flammes, entouré de collègues.

Des sources policières soulignent qu’entre 400 et 500 «éléments radicaux» ont perpétré des actes de vandalisme tels que des attaques contre des entreprises – succursales bancaires et agences immobilières – ou incendier des véhicules, au moins six voitures et un camion. Ils ont également lancé des objets sur la police, qui a répondu avec des gaz lacrymogènes.

Le ministère de l’Intérieur a rapporté 52 350 participants aux 90 concentrations, dont 5 000 correspondraient à la manifestation parisienne, des chiffres inférieurs à ceux de la semaine dernière, alors qu’il y avait 133 000 manifestants dans toute la France, dont 46 000 dans la capitale.

Jean-Luc Mélenchon, leader de La Francia Insoumise, a participé à l’événement marseillais. Le leader de gauche a appelé à «jeter» la loi sur la sécurité. «Il n’y a pas de honte à reculer», a-t-il soutenu depuis un ancien hamburger américain devenu une soupe populaire.

« A Marseille, cet événement prend un sens particulier puisque, malheureusement, nous ne disposons d’aucun enregistrement vidéo qui nous permette de mieux comprendre » comment Zineb Redouane, une octogénaire est décédée le 2 décembre 2018 dans un hôpital, 24 heures après avoir été frappée par une cartouche de gaz lacrymogène tirée par la police alors qu’elle était chez elle.

