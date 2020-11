Au moins 350 personnes transgenres ont été assassinées jusqu’à présent cette année

Une veillée aux chandelles pour la Journée du souvenir transgenre, 2019 (Scott Varley / Digital First Media / Torrance Daily Breeze via Getty)

Dans le monde entier, au moins 350 personnes transgenres ont été assassinées au cours de la dernière année seulement, dont 152 ont été tuées au Brésil de Jair Bolsonaro.

Chaque année, le 20 novembre marque la Journée du souvenir trans, une journée pour honorer, pleurer et célébrer la vie des personnes trans et non binaires qui ont été tuées.

Le projet de recherche Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT) a publié ses données annuelles collectées via Trans Murder Monitoring (TMM) et a constaté qu’entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, au moins 350 personnes trans ont été assassinées.

Il s’agit d’une augmentation inquiétante par rapport au chiffre de 331 de l’année dernière, mais en raison du manque de données sur les populations LGBT + dans le monde, il est encore probable qu’il ne représente qu’une fraction du nombre réel de décès.

L’âge moyen des personnes tuées était, ce qui est déchirant, de 31 ans seulement. La plus jeune victime enregistrée avait 15 ans, et plus d’un cinquième des personnes transgenres tuées ont été assassinées dans leurs propres maisons.

Presque toutes (98%) des personnes trans tuées étaient des femmes trans ou trans féminines et 62% étaient des travailleuses du sexe. 79% des personnes tuées aux États-Unis étaient des personnes trans de couleur.

Une grande majorité des meurtres (82%) ont eu lieu en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Sous la direction de Jair Bolsonaro, le Brésil a vu 152 personnes trans tuées, plus que tout autre pays.

Dans une déclaration conjointe, des groupes de défense des droits LGBT + du monde entier, notamment Stonewall, Transgender Law Center et ILGA World, ont déclaré: «Les militants et mouvements trans se battent sans relâche pour garantir que les droits, politiques et mesures juridiques des transgenres soient mis en place. .

«Cependant, la vie des personnes trans et de genre divers reste constamment menacée, en particulier pour ceux d’entre nous qui sont touchés par le racisme, le sexisme, la misogynie, la xénophobie, le capacitisme et le sentiment et la discrimination contre les travailleurs du sexe.

«L’hostilité croissante des groupes féministes anti-trans, l’exclusion des groupes LGBT traditionnels et la montée en puissance des réseaux politiques mobilisant des mouvements anti-genre aggravent gravement ces risques.

«Novembre est un mois particulièrement douloureux pour les personnes trans.

«La Journée du souvenir des trans nous rappelle comment les systèmes normatifs et oppressifs s’efforcent de nous effacer, d’éradiquer notre existence. Cette date nous rappelle que la violence envers l’un de nous est une violence envers nous tous.

«Cela nous rappelle l’urgence et l’importance de construire des mouvements trans plus conscients de soi, résilients et connectés. Il ne suffit pas que nous soyons dans les pensées les uns des autres; nous devons être dans les actions les uns des autres.

«Nous ne laisserons personne nous empêcher de lutter pour notre dignité, de prendre soin de nos communautés et de célébrer nos vies. Pour nos frères et sœurs trans du monde entier, vous n’êtes pas seuls. Nous sommes dans le même bateau. »