Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de 90 villes françaises à nouveau ce samedi pour protester contre la loi sur la sécurité mondiale et les violences policières, un appel qui s’est joint aux mobilisations ouvrières appelées à la précarité, et qui pour l’instant c’est Ils repartent avec au moins 22 détenus et de fortes émeutes à Paris.

La manifestation de Paris, qui a débuté à la Puerta de Lilas sous le slogan «Pour les droits sociaux et la liberté» et a eu une large participation, y compris de nombreux militants du mouvement des «gilets jaunes».

Au fil des minutes, la tension et les émeutes ont augmenté. Les images capturées par la télévision française incluent des voitures en feu et des vitrines endommagées, au milieu de colonnes denses de fumée noire.

En plus de transmettre le bilan du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la police a averti les manifestants de ne pas placer de barricades pour que le chaos du week-end dernier ne se répète pas.

Les manifestants ont également scandé des slogans qui comprenaient « Macron, ça suffit! » ou «Loi sur la sécurité, non, non. Sécurité sociale, oui, oui», et il tenait des pancartes disant «Darmanin démissionne» ou «France: terre des droits de la police».

Le leader de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, a participé à l’événement marseillais. Le leader de gauche a appelé à «jeter» la loi sur la sécurité. «Il n’y a pas de honte à reculer», a-t-il soutenu depuis un ancien hamburger américain devenu une soupe populaire.

« A Marseille, cet événement prend un sens particulier puisque, malheureusement, nous ne disposons d’aucun enregistrement vidéo qui nous permette de mieux comprendre » comment Zineb Redouane, octogénaire est décédée le 2 décembre 2018 dans un hôpital, 24 heures après avoir été frappée par une bombe lacrymogène tirée par la police alors qu’elle était chez elle.

Selon le projet de loi, la publication d’images des forces de l’ordre « dans le but de nuire au bien-être physique ou mental des agents » pourrait être condamnée à une amende allant jusqu’à 45 000 euros et à un an de prison. Le parti gouvernemental, La República en Marcha, a déjà promis de reformuler les points les plus controversés du texte.

