Au milieu d’une pénurie mondiale de puces, Taiwan fait face à une sécheresse qui pourrait perturber la production de processeurs

La pire sécheresse depuis des années il traque Taiwan, le pays des semi-conducteurs. Cela a également un effet direct sur la production des transformateurs, où l’eau est un facteur essentiel. Taïwan dit avoir suffisamment d’eau pour que les usines continuent de fonctionner normalement. Jusqu’en mai.





Pendant des décennies, Taiwan n’a pas connu une sécheresse aussi grave à cette période de l’année. En général, le pays asiatique connaît une série de pluies tropicales, bien qu’elles ne se soient pas produites ces derniers mois. En conséquence, maintenant ils attendent les pluies de la mousson pour remédier à la situation. Pendant leur arrivée, il est temps de réduire votre consommation d’eau. Et c’est quelque chose qui inclut également les fabricants de semi-conducteurs.

Comme l’a déclaré le Ministre des affaires économiques de Taïwan, Wang Mei-hua, la sécheresse n’a pas affecté TSMC jusqu’à présent (le plus grand fabricant de puces au monde) ou d’autres fabricants du pays. Une usine de semi-conducteurs peut consommer plusieurs millions de litres d’eau par jour.

TSMC et d’autres fabricants tels que United Microelectronics Corp ont déclaré à Bloomberg que ils se préparent au pire. Il y a actuellement suffisamment de réserves d’eau pour continuer à fonctionner normalement jusqu’en mai, en attendant que les pluies arrivent d’ici là. Sinon, la production devra être réduite en raison d’une consommation d’eau réduite. TSMC déclare se préparer à approvisionner les usines en camions-citernes.

Pas de jetons pour tout le monde

Cette menace pour les fabricants de puces il arrive au pire moment possible: quand ils ne répondent pas à toute la demande qu’il y a. Avec l’arrivée de la pandémie au début de l’année dernière au niveau mondial, les industriels ont réduit leur production et par conséquent la disponibilité des puces. Maintenant que peu à peu toutes les industries sont revenues à la normale, elles ne sont plus en mesure d’approvisionner tous ceux qui demandent des transformateurs.

L’une des industries les plus touchées est l’automobile, qui a vu comment certaines marques ont pratiquement dû fermer des usines faute de puces. Les fabricants de processeurs n’accordent pas autant de priorité aux puces automobiles car elles sont en plus petite quantité et sont vendues à un prix inférieur aux puces pour téléphones portables ou ordinateurs par exemple. De même, il y a aussi des retards dans la production de mobiles et d’ordinateurs.

Via | SCMP