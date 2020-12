Au milieu d’une pandémie, une équipe de scientifiques a escaladé l’Everest pour découvrir que la plus haute montagne du monde était (un peu) plus haute qu’on ne le pensait

Il y a un peu plus d’un an, une photo a fait le tour du monde. Plus de 300 personnes se pressent dans la corde qui mène au point culminant de la Terre: une file d’alpinistes alignés (pendant plus de trois heures) pour atteindre le sommet de l’Everest. Mais ensuite, la pandémie est arrivée. La Chine et le Népal ont interdit les équipements étrangers et la paix est revenue au sommet du monde.

Seule une équipe de géomètres chinois a réussi à atteindre le sommet de l’Everest pendant la pandémie. Leur mission était simple: la mesurer.

Cela semble idiot. Il a été répété tant de fois que l’Everest mesure 8848 mètres que … Quel sens cela ferait-il de renvoyer une équipe pour le mesurer alors qu’en bref, son règne sur le reste des sommets de la planète n’est pas contesté? Pour répondre à cette question, il faudra remonter au 25 avril 2015, quand un énorme tremblement de terre a fait près de 9 000 morts, près de 22 000 blessés et d’innombrables dégâts matériels.

Au sommet du monde

Ted Bryan Yu

Depuis ce jour, après toutes ces destructions, de nombreux scientifiques se sont demandé ce qui s’était passé là-haut. En 2017, le Népal a décidé de trouver une réponse, mais la situation était compliquée. En 2010, après des décennies de conflit, les deux pays propriétaires de la montagne étaient parvenus à un accord. C’est-à-dire, l’altitude officielle serait celle assurée par le Népal (8848 mètres), mais les deux pays ont reconnu la pertinence des estimations historiques chinoises qui plaçaient cette hauteur quatre mètres plus bas.

En tant qu’êtres humains, nous avons tendance à créer des conflits diplomatiques avec n’importe quelle excuse, le gouvernement népalais a tenté d’attirer le projet en Chine Profitant du fait que Xi Jinping, le président du géant asiatique, s’est rendu à Katmandou en 2019. Et ils ont réussi. Ensemble, ils ont installé des récepteurs spécifiques pour mesurer la hauteur par satellite, utilisé des systèmes de positionnement et effectué des relevés avec des radars au sol.

Le résultat final a été de 8 848,86 mètres. Soit 86 centimètres de plus que ce que la hauteur officielle indiquait jusqu’à présent. On ne peut pas dire que l’Everest « a fait le saut », mais comme l’explique le chef des géomètres du Népal Susheel Dangol dans le Washington Post, « nous pouvons être sûrs que c’est la hauteur la plus précise de l’Everest que nous ayons jamais eue« . Et c’est déjà trop.

Image | Christopher Burns