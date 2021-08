Au milieu des nouvelles de la grossesse, la chanteuse Neha Kakkar a repris le travail après une longue pause

– Publicité –



La chanteuse Neha Kakkar a repris le travail après une longue pause. Il a partagé ses photos sur les réseaux sociaux. Dans lequel on la voit s’amuser.

Le chanteur Neha Kakkar a été vu comme juge dans l’émission de télé-réalité Indian Idol 12. Mais il avait pris une longue pause de l’émission. Maintenant, après la pause, Neha est retournée au travail mais elle n’est pas revenue à l’émission. Elle refait ses émissions. Neha a partagé certaines de ses photos sur les réseaux sociaux.

En partageant ses photos, Neha a écrit : Comment le voyage a commencé et comment il se termine. Bonjour. OK au revoir. On voit Neha s’amuser sur ces photos. Dans certains, elle donne des poses différentes et dans certains, on la voit dormir.

Les fans de Neha sont très friands de ce style mignon. Plus de 6 personnes lakh ont aimé ses photos en une heure. Dans le même temps, le mari de Neha, Rohanpreet, a également commenté les photos. Rohan a écrit – Oye QT.

Neha Kakkar va avoir un spectacle en direct à Bangalore. Pour laquelle elle est partie. Il a également partagé une vidéo sur sa story Instagram.

Depuis plusieurs jours, la nouvelle de la grossesse de Neha Kakkar est annoncée. Bien que Neha et Rohan n’aient pas encore été confirmés. De nombreuses photos de Neha sont devenues virales sur les réseaux sociaux, voyant que les fans lui demandaient quand donnez-vous la bonne nouvelle.

Si l’on en croit les rapports, Neha Kakkar ne fera pas non plus partie de la finale de l’émission de téléréalité chantée Indian Idol 12.