Au milieu des attaques, les directeurs d’école s’inquiètent du retour en classe des Américains d’origine asiatique

Un directeur de la ville de New York a déclaré que les familles de nombre de ses étudiants asiatiques américains avaient peur alors que les niveaux accrus de sentiment anti-asiatique se poursuivent parallèlement à la pandémie de coronavirus et que la violence envers les Américains d’origine asiatique gagne une plus grande attention nationale.

Les incidents racistes et les attaques contre des membres de la communauté asiatique en public ont, en partie, persuadé certaines familles de ne pas renvoyer leurs enfants à l’école en personne, selon les administrateurs.

L’administrateur de New York, dont l’école a une distinction de titre I – ce qui signifie qu’elle a un pourcentage important d’étudiants à faible revenu – a déclaré que «la peur des étudiants est réelle même s’ils sont à deux pâtés de maisons de l’école».

«Ils ont peur de quitter l’appartement et de venir en classe, car ils risquent d’être agressés ou frappés», a déclaré le directeur, dont l’école compte une importante population d’immigrants. Elle a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Dans tout le pays, les personnes de couleur, y compris les Américains d’origine asiatique, sont beaucoup plus susceptibles de garder leurs étudiants à distance, selon des recherches. Mais la disparité est particulièrement répandue dans certaines régions, comme New York. Environ 70% des Américains d’origine asiatique ont choisi de ne pas suivre l’apprentissage en personne, le plus parmi tous les groupes raciaux et près de deux fois la proportion d’étudiants blancs.

Les parents ont peur non seulement de l’intimidation à l’école, mais aussi du harcèlement que d’autres adultes pourraient diriger contre leur famille sur le chemin de l’école.

Par exemple, les administrateurs affirment que les décisions concernant la scolarisation ont été fortement influencées par les rapports de l’année dernière sur les coups de couteau de plusieurs membres d’une famille américano-asiatique au Texas qui, selon les autorités, étaient visés parce que l’attaquant « pensait que la famille était chinoise et infectait des personnes avec le coronavirus. . «

Le forum de signalement Stop AAPI Hate a recueilli près de 2 800 rapports d’incidents de haine dans tout le pays pendant cinq mois pendant la pandémie. Plus récemment, des Asiatiques plus âgés dans les quartiers chinois à travers le pays ont été la cible d’une vague de vols, de cambriolages et d’agressions; Vicha Ratanapakdee, 84 ans, a été poussé au sol par un assaillant à San Francisco en janvier. Ratanapakdee est décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard.

Le directeur de New York a déclaré que de nombreuses familles avaient déjà été victimes de harcèlement, rendant la peur d’autant plus réelle.

«Une maman a dit qu’elle avait emmené sa fille dans le train pour qu’elle vienne à l’école. Et quelqu’un l’a confrontée:« Pourquoi emmenez-vous votre enfant dans le train? Pourquoi ne les gardez-vous pas à la maison? », A déclaré le directeur. Ils «l’accusaient non seulement de mettre l’enfant en danger, mais étant asiatiques, ils mettaient le train en danger».

L’inquiétude suscitée par de telles confrontations est si grave que l’école envoie des fournitures «à hauteur de centaines et de milliers de dollars d’ici la fin de cette année scolaire» parce que les familles ont trop peur pour aller chercher des fournitures, a-t-elle dit.

Pawan Dhingra, professeur d’études américaines à l’Amherst College et auteur de « Hyper Education: Why Good Schools, Good Grades, and Good Behavior Are Not Enough », a déclaré que les familles aisées seront probablement plus à l’aise d’envoyer leurs enfants à l’apprentissage en personne. car ils ont accès à davantage de pratiques et d’équipements de protection en général et qu’ils peuvent faire confiance à leurs écoles dotées de ressources suffisantes pour mieux gérer les mesures de sécurité. Mais de nombreux étudiants américains d’origine asiatique, à New York en particulier, viennent de familles à faible revenu et n’ont peut-être pas ce privilège.

L’administrateur de New York a également déclaré que davantage de familles asiatiques américaines à faible revenu avaient pris la décision ferme de garder leurs enfants à distance. Beaucoup de ses élèves, dit-elle, sont élevés principalement par des parents immigrés plus âgés, des grands-parents ou des gardiennes d’enfants qui connaissent peu l’anglais. Leurs parents, souvent des restaurateurs ou d’autres cols bleus qui sont de nouveaux immigrants, prennent des emplois hors de l’État pour subvenir aux besoins de leurs familles. La plupart des enfants vivent dans des logements collectifs, avec plusieurs familles dans un appartement. Une telle dynamique fait de ces Américains d’origine asiatique des cibles particulièrement faciles pour les personnes qui cherchent à infliger des dommages, a-t-elle déclaré.

« Pour qu’ils deviennent publics, ils perdraient leur maison parce qu’ils sous-louent illégalement », a déclaré le directeur. « Les personnes qui les ciblent savent que beaucoup d’entre eux ne peuvent pas se rendre à la police. »

Elle a également déclaré que de nombreuses familles ont indiqué qu’elles craignaient des représailles si elles signalaient des incidents racistes. Et comme la police ne fournit souvent pas de traducteurs ou d’aide pour naviguer dans le système complexe de justice pénale, de nombreux membres de la population fortement immigrée se méfient des forces de l’ordre.

«Lorsque vous vivez dans le logement et que vous dénoncez quelqu’un, il peut revenir et la police ne sera pas là pour vous», a déclaré le directeur.

La directrice d’une école distincte de New York qui compte une importante population d’immigrants à faible revenu a déclaré que ses élèves avaient des craintes similaires. Elle a déclaré que les préoccupations avaient commencé au début de l’année dernière, de nombreuses familles refusant de permettre à leurs enfants de quitter leurs appartements.

« Les enfants plus âgés, la cinquième année qui ont obtenu leur diplôme de l’année dernière, quand tout a commencé, ils avaient très peur, ils se demandaient ‘pourquoi cela nous arrive? Pourquoi sommes-nous blâmés pour le coronavirus?' », A déclaré le directeur, qui a également a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « Quand je parle aux enfants maintenant et que je leur demande: » Avez-vous été dehors? Êtes-vous allé au magasin? » beaucoup d’entre eux ont dit non. »

Elle a ajouté: « Les parents sont également stressés, et bien qu’ils aimeraient que leurs enfants retournent à l’école, les craintes d’attraper le virus, ainsi que les sentiments anti-asiatiques, les ont poussés à rester éloignés. »

L’intimidation dans les écoles est également une préoccupation parmi les parents, selon les experts, alors que de plus en plus de districts se dirigent vers la réouverture. Dhingra a déclaré qu’avant la pandémie, les enfants américains d’origine asiatique avaient déjà été victimes d’intimidation liée de manière disproportionnée à certaines tendances. Une étude sur les étudiants sino-américains de première et deuxième génération, par exemple, a montré qu’ils sont souvent harcelés en raison de leurs capacités académiques, de leur statut d’immigrant et des barrières linguistiques. La recherche a également révélé que les Américains d’origine asiatique étaient victimes d’intimidation en raison de leurs caractéristiques physiques.

Dhingra a déclaré que le racisme lié au virus pourrait aggraver les problèmes préexistants alors que les écoles continuent de s’ouvrir. Un rapport publié en septembre par la Campagne Stop AAPI Hate Youth, un programme de stages au lycée de Stop AAPI Hate, indiquait qu’un quart des jeunes adultes d’origine asiatique américaine avaient été la cible du racisme au cours de l’année précédente.

« La montée du racisme anti-asiatique sous le coronavirus a rendu possible le ressentiment, sinon l’intimidation pure et simple, plus intense et peut-être plus accepté », a-t-il déclaré.

Les experts disent que l’intimidation pourrait être atténuée par plus d’éducation et de sensibilisation au virus et à l’expérience des Américains d’origine asiatique. Sherry C. Wang, professeure agrégée à la School of Education and Counseling Psychology de l’Université de Santa Clara, a déclaré que l’intervention des spectateurs pourrait s’avérer utile dans de tels cas en s’attaquant au harcèlement et en apaisant les craintes. Elle a déclaré qu’il incombait non seulement aux Américains d’origine asiatique de se lever lorsqu’ils sont ciblés, mais aussi aux alliés de signaler le racisme.

Wang a déclaré que parce que le système éducatif efface en grande partie les histoires des Américains d’origine asiatique, leurs luttes et leur activisme, les adultes et les enfants par défaut pour les récits proéminents mais faux sur le groupe. C’est aux éducateurs et aux parents à la maison de dissiper les idées fausses et de s’assurer qu’ils ont de vrais dialogues sur la race.

« Il y a toujours une exclusion des Américains d’origine asiatique dans les conversations sur la race », dit-elle. « Je pense qu’un grand nombre de ces attaques se perpétuent, et avec les enfants, il est vraiment facile d’absorber cela. Je pense que les écoles ont la responsabilité d’intervenir ensuite. Mais dans une certaine mesure, que peuvent faire les écoles si les parents eux-mêmes utilisent la même langue à la maison? «

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.