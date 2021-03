Au lieu d’un nouveau jeu Tomb Raider, voici un livre de recettes

Quiconque espère l’annonce d’un nouveau jeu Tomb Raider n’aura pas été plus satisfait du livestream actuel de Square Enix Presents car l’éditeur a décidé de révéler un livre de cuisine à la place. Confirmé dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la franchise, il est présenté comme votre chance de «ramener à la maison les recettes des aventures mondiales de Lara». Yay? À son actif, le poids lourd japonais a également annoncé des collaborations avec Ghost Recon: Breakpoint et Guerre des visions: Final Fantasy Brave Exvius qui mettra en vedette l’explorateur globe-trotter, mais nous doutons que ce soit ce que les fans de longue date espéraient.

Vous trouverez un nouveau produit Tomb Raider si vous consultez le PlayStation Store dès maintenant. Le Tomb Raider: Trilogie de survivant définitif, qui a été divulgué le week-end dernier, regroupe Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider avec tous leurs DLC. Aucun nouveau contenu et absolument aucune amélioration PS5 – ce sont les mêmes jeux qui sont disponibles depuis des années. Mais c’est quelque chose, non? Droit..?

Si vous voulez vraiment un livre de cuisine Tomb Raider, dites-nous pourquoi dans les commentaires ci-dessous.