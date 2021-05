Les Vikings sont l’une des civilisations qui a le plus stimulé l’imagination des créateurs de tous les temps. Nous les associons généralement à leur mythologie: l’icône désormais pure de la pop Thor, le Valhalla, Odin, les Valkyries … leurs dieux et leurs histoires ont été pleinement exploités dans toutes sortes d’œuvres. Mais depuis quelque temps déjà, grâce à une nouvelle génération d’auteurs, on voit les Vikings avec un autre objectif.

Les Vikings étaient des conquérants, oui, mais aussi des paysans et des bergers, et leur civilisation est embourbée dans le mystère car il reste peu de traces de leur mode de vie. Leurs coutumes et leurs racines se sont donc en partie perdues dans la nuit des temps, et c’est précisément pourquoi elles nous fascinent indiscutablement. Pas besoin de recourir aux dieux du tonnerre.

C’est le cas, par exemple, de ‘Le loup sur la mer des bêtes’, un roman graphique dessiné par Víctor Santos, écrit par Pere Pérez et publié par Planeta Cómic qui utilise la figure du berserker, moitié légende et moitié réalité, pour raconter une histoire de vengeance et de découverte de soi. Ce n’est que la pointe de l’iceberg viking qui constitue le nouvel épisode de Paper Labyrinth, le fantastique podcast littéraire que nous réalisons chez Engadget en collaboration avec Minotauro.

On a Victor Santos pour qu’il puisse nous parler du processus de création de cette aventure ultraviolente et hyperesthétique, mais qui boit du côté plus humain des Vikings. De plus, l’historien nous rend également visite Image de balise Raul Barrantes, Quoi nous aide à démanteler et renforcer les mythes et légendes autour des Vikings à travers leur impact incontestable sur la culture pop: de ‘Thorgal’ à ‘Vikings’ en passant par ‘Vinland Saga’.

