Au cours des quatre mois entre avril et juin 2022, les jeux mobiles ont représenté plus de la moitié des revenus d’Activision Blizzard

La hiérarchie des plateformes a un avenir sombre, selon Activision Le rapport financier trimestriel de Blizzard, dévoilé la semaine dernière. En raison de la baisse des ventes de PC et de consoles, les revenus de l’entreprise en difficulté ont diminué d’année en année; en conséquence, les jeux mobiles représentent désormais la moitié de ses revenus.

Activision Blizzard doit aujourd’hui s’appeler Activision Blizzard King. Vous seriez excusé si vous ne connaissiez pas King. Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch et pas grand-chose d’autre en sont produits. Mais c’est aussi une imprimante d’argent. Au dernier trimestre, King a rapporté 685 millions de dollars à Activision Blizzard, tandis que les deux homonymes n’ont rapporté que 600 et 296 millions de dollars, respectivement.

L’entreprise génère désormais plus de revenus sur mobile que sur les jeux PC et consoles, grâce au récent succès de Diablo Immortal.

Ainsi, la stratégie de l’entreprise est solide. De plus, la société a acheté le développeur de jeux mobiles King lors de la sortie de Diablo Immortal. En conséquence, le jeu mobile compense la perte de revenus alors que son activité sur console a presque diminué de moitié l’année dernière.

La recherche indique que les jeux mobiles représentaient environ 51 % des revenus globaux d’Activision au cours du deuxième trimestre 2022. Cela porte le revenu total des jeux mobiles à 831 millions de dollars. Entre-temps, ses jeux PC ont rapporté 332 millions de dollars et ses jeux sur console environ 376 millions de dollars.

Enfin, les revenus des événements et des esports ont totalisé 105 millions de dollars.

Les données ont également montré que les utilisateurs actifs de Blizzard n’avaient que partiellement rebondi là où ils se trouvaient il y a un peu plus d’un an. Ces revenus ne sont encore que légèrement inférieurs chaque année.

Les titres d’Activision Blizzard pour les plates-formes de jeux traditionnelles ne risquent pas de disparaître prochainement, d’autant plus que le rachat de l’entreprise par Microsoft se poursuit. Cependant, comme il continue de concentrer ses actifs sur le marché mobile, il réduira lentement la probabilité de créer des franchises PC et consoles innovantes et ambitieuses.