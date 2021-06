Au cours des 20 dernières années, trois coronavirus ont provoqué des crises sanitaires mondiales, c’est pourquoi nous recherchons un vaccin universel contre eux

SRAS-CoV-2 ce n’est pas le premier coronavirus à apparaître de nulle part et à devenir une menace pour la santé pour les êtres humains. C’est la troisième en seulement 20 ans. Par conséquent, dans une perspective à long terme, il semble clair que nous avons non seulement besoin de moyens de surmonter cette pandémie, mais également d’explorer des mécanismes qui nous aident à nous protéger plus largement contre eux.

La bonne nouvelle est que nous disposons d’un outil qui, sur le papier, pourrait nous aider à y parvenir : les vaccins à ARNm. Et, comme nous l’avons dit il y a des mois, si cette technologie réussissait, nous étions sur le point de vivre toute une révolution médicale. Une nouvelle étude publiée dans ‘Science’ souligne que cette révolution est plus proche que jamais.

MOINS DE 100 JOURS pour l’IMMUNITÉ DE GROUPE : Vers un AVENIR sans PANDÉMIE

Un vaccin pour les battre tous

Mika Baumeister

Au cours de la dernière année, nous avons vu plusieurs projets à cet égard. Pour résoudre le problème, une équipe de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hil a conçu des vaccins basés sur des chimères virales ; c’est-à-dire dans les coronavirus dont les protéines de pointe sont composées de modules d’un large ensemble de virus épidémiques. L’idée était extraire une sorte de minimum comun multiple qui fournirait une immunité acceptable pour tous les sarbecovirus (coronavirus similaires au SARS-CoV-2).

En utilisant la même technologie derrière les injectables Pfizer ou Moderna, les chercheurs ont immunisé des souris âgées vulnérables et les ont ensuite exposées à des virus tels que le SARS-CoV-1, le SARS-CoV-2 et d’autres virus zoonotiques à potentiel pandémique. Les résultats montrent que l’approche est efficace et que les vaccins semblent protéger les souris.

Il y a beaucoup de travail devant nous, cela ne fait aucun doute ; Mais les voies que les nouvelles technologies d’ARNm nous ouvrent sont vraiment prometteuses. Nous sommes confrontés à une preuve de concept clé pour avancer dans cette voie. Que l’avenir devienne un endroit vraiment excitant, nous l’avons déjà senti; ce que nous ne savions pas, c’est que l’avenir était juste au coin de la rue

Image | Animation médicale fusion