Au cours de la vitrine Destiny 2: Lightfall, Bungie fait le choix controversé de cesser d’aller plus loin avec le jeu

BungieLes développeurs de ont été contraints de faire des choix controversés car l’intrigue de Destin 2 développé. En raison de la quantité croissante de lieux, d’armures et d’armes que chaque extension et saison de contenu a ajouté au jeu, le concept de temporisation a été créé dans Destiny 2 afin que les équipes de développement puissent essentiellement supprimer et réécrire les actifs.

Depuis que Bungie a commencé la tradition avec l’extension Forsaken, des emplacements tels que Mars et Mercure, ainsi que des activités telles que les forges d’armes, les grèves et même les raids, ont été retirés pour faire de la place dans le moteur de jeu Destiny 2 pour de nouvelles zones avec chaque nouveau Saison.

De plus, lorsque du contenu supplémentaire a été publié et a commencé à remplir les coffres des Gardiens, toutes les armes et tous les équipements d’une saison particulière ou des emblèmes d’extension étaient limités au niveau de lumière et rendus inutilisables. Plus tard, la temporisation des armes et armures a été interrompue, bien que la pratique consistant à temporiser le contenu de l’extension ait persisté. Bungie a déclaré que la fin de l’extension prendrait fin avec le lancement du dernier ajout, Destiny 2 : Lightfall.

La mise à niveau du moteur de jeu a été au centre du travail de l’équipe Bungie, selon Justin Truman, le directeur général de Bungie, qui l’a annoncé lors de la révélation de Destiny 2 : Lightfall.

En conséquence, ils peuvent affirmer en toute confiance qu’il n’y aura plus d’extensions dans Destiny 2 qui expireront. Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle sur l’avenir des augmentations déjà fermées, on pense que ce ne sera pas le cas.

Le contenu d’extension plus ancien sera toujours jouable « dans les années à venir » grâce à ces mises à niveau du moteur. En conséquence, le jeu ne supprimera pas Shadowfall et Dreaming City. Compte tenu de son importance pour l’univers narratif et en développement de Destiny, perdre The Dreaming City aurait été compliqué.

De nombreux choix faits ces dernières années ont été faits pour rendre Destiny 2 plus accessible aux nouveaux joueurs et aux anciens joueurs. Cependant, l’introduction de la temporisation et la perte du contenu de Forsaken ont suscité de nombreuses critiques. Ainsi, Bungie a essayé de trouver une solution pour qu’aucune extension ultérieure ne soit perdue par attrition.