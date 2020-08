Atypical Season 4: À propos de la date de sortie, du casting et des détails d’annulation ici !!!

Même après de nombreuses critiques et controverses, Atypical a été ressuscité pour la quatrième et dernière saison, composée de 10 épisodes publiés chaque année. La saison a obtenu des réponses et a été critiquée pour avoir représenté la communauté. Cependant, les fondateurs ont recruté et rectifié et compris leurs erreurs. Robia Rashid produit atypique pour Netflix et se concentre sur la durée de vie de Sam Gardner, 18 ans, atteint d’un trouble du spectre autistique. La série a été réalisée par Jennifer Jason Leigh et Made par Mary Rohlich, Seth Gordo et Robia Rashid.

La description officielle de cette série est la suivante: «Sam, une jeune de 18 ans sur le spectre de l’autisme, détermine qu’il est temps de localiser une petite amie, un voyage qui met la mère de Sam sur son chemin qui change la vie alors que son enfant en cherche plus liberté. «Alors que Sam parle de son voyage humoristique et psychologique de découverte de soi, les autres membres de sa famille doivent faire face au changement dans leur vie alors qu’ils luttent avec le sujet fondamental de la série: qu’est-ce que cela signifie exactement d’être ordinaire? ? La créatrice Rashid est satisfaite de la nouvelle et dernière saison, et elle a partagé quelques phrases en conclusion d’Atypical.

Atypical devrait sortir sa quatrième et dernière saison en 2021, mais les passionnés ont été paniqués lorsqu’un individu a suggéré qu’il avait été annulé.

La série sur le passage à l’âge adulte a été relancée en février et explorait la lutte pour naviguer dans la vie une fois que vous êtes sur le spectre de l’autisme.

Heureusement pour, il ne s’agissait que de rumeurs. L’émission se poursuivra (post-coronavirus, bien sûr), complétant le récit avec 10 derniers épisodes.

LES GARS ARRÊTENT DE DIRE L’ATYPIQUE EST ANNULÉ

NOUS OBTENONS LA SAISON 4 pic.twitter.com/3iWjiyvJgH – nada est triste (@cazzie_nation) 23 août 2020

Pour les gens qui ne l’apprécient pas tellement, eh bien, malheureusement, c’est 10 épisodes de plus que vous devez vous asseoir. Il a déjà été critiqué pour sa représentation du spectre de l’autisme et son glamour en quelque chose de «décalé», il n’est donc pas étonnant que sa fin soit une pause bienvenue pour quelques-uns.

Netflix a récemment annulé plusieurs écrans et augmenté les coûts budgétaires.

