Atypical saison 4 :À quoi s’attendre de la nouvelle et dernière saison de Netflix Original

« Atypical saison 4 » est une autre série télévisée fantastique créée par Robia Rashid

également connue pour « How I Met Your Mother » et « The Goldbergs ». ‘Atypical’, un original de Netflix , suit l’histoire du « passage à l’âge adulte » d’un garçon de 18 ans atteint d’autisme, Sam Gardner ( Keir Gilchrist ), et les nombreuses luttes quotidiennes auxquelles il est confronté avec les gens autour de lui comme sa famille et amis.

La prochaine et dernière saison d »Atypical saison 4 ‘ sortira cette semaine, le 9 juillet 2021, pour être exact, sur la plateforme de Netflix, ce qui est excitant et triste à l’époque. Ce sera la quatrième saison d’Atypique et je suis incroyablement excité de voir ce que la saison dernière présentera aux téléspectateurs obsédés par la comédie télévisée comme moi.

Si vous n’avez jamais pris le temps d’embrasser toute la gloire qui est « atypique », alors vous pourrez découvrir le sujet de la série et à quoi s’attendre de la dernière saison de la série ici aujourd’hui, pas de spoil bien sur.

Qui revient dans « Atypique »

Avec les informations, nous sommes loin de la bande-annonce officielle de la saison quatre « Atypique » de Netflix et d’autres informations partagées jusqu’à cette semaine – il semble que nous pourrons voir presque tout le monde des saisons passées. Plus précisément, les parents de Sam dans ‘Atypical’, Doug ( Michael Rapaport ) et Elsa Gardner ( Jennifer Jason Leigh ),

que nous regardons tout au long de la série, font face à leurs propres douleurs de croissance.

Avec les parents de Sam, nous verrons également sa sœur cadette aimante, Casey ( Brigette Lundy-Paine ), le petit ami occasionnel de Casey tout au long de la série Evan Chapin ( Graham Rogers ) et la sœur d’Evan Beth Chapin ( Rachel Redleaf ). D’autres personnages essentiels seront également de retour, tels que Zahid ( Nik Dodani ), l’un des meilleurs amis de Sam, Paige ( Jenna Boyd ), la petite amie occasionnelle de Sam, et Izzie ( Fivel Stewart ), Cazzie quelqu’un?

Pour l’essentiel, il semble que la dernière saison de la série résoudra les problèmes et expliquera comment la vie des personnages se poursuivra alors que la série se terminera, encore une fois, malheureusement. Recevrons-nous les fins que nous désirons tous tant ? Pas de spoilers, mais sérieusement, ce couple continuera-t-il sa relation avec bonheur ? Si vous regardez, vous savez ce que je veux dire.

Récapitulatif de la saison 1

Dans la première saison, nous avons été présentés à la plupart des personnages principaux de la série et à certains des principaux conflits qui, d’une certaine manière, définissent les personnages et l’intrigue pour le reste des saisons. Plus précisément, nous obtenons un aperçu de la dynamique de nombreuses relations de Sam avec ses amis et sa famille.

Nous sommes également en mesure de découvrir la dynamique entre d’autres personnages de la série, tels que la relation d’Elsa et Doug et la relation d’Evan et Casey. Les deux relations fournissent un facteur de choc et un drame supplémentaires tout au long de la saison et se sont avérées le faire tout au long du reste de la série, et je suis sûr que nous pourrons trouver une clôture cette saison à venir.

Récapitulatif de la saison deux

La saison deux s’avère pleine de leçons de vie et de confusion pour tous les personnages et peut-être aussi pour les téléspectateurs. Nous voyons les personnages lutter contre la drogue , le vol, l’infidélité et les éveils sexuels – que demander de plus à une comédie dramatique ?

À travers tout cela, nous voyons également une croissance bien nécessaire pour la plupart des personnages et réalisons que tout n’a pas une fin heureuse. Cette saison, en particulier, laisse vraiment de nombreuses questions sans réponse sur le sort des personnages auxquelles heureusement on a répondu dans la saison trois.

Récapitulatif de la saison trois

La troisième saison de « Atypical » a apporté une profondeur bien nécessaire à la caractérisation des personnages ; nous avons reçu plus d’informations sur les histoires de nombreux personnages, ce qui n’a fait qu’amener les gens à les aimer encore plus. La saison trois de « Atypical » fournit également des fins et de nouveaux débuts, incitant finalement les téléspectateurs de longue date à vouloir regarder la saison à venir immédiatement.

Avec Covid-19 qui menace l’industrie de la télévision et du cinéma, de nombreux fans craignaient que les originaux de Netflix et d’autres séries télévisées ne survivent pas à la pandémie. Cela a finalement fait craindre le pire aux fans d' »Atypical » – verrions-nous une dernière saison de « Atypical? »

Enfin la saison quatre

Avec toutes ces craintes en tête, Netflix a annoncé en février 2020 qu’il y aurait effectivement une dernière saison et a commencé le tournage en janvier 2021 .

À quoi peut-on s’attendre de la dernière saison d’Atypique ?

On ne peut jamais vraiment dire grand-chose des prochaines saisons d’émissions, mais en regardant la bande-annonce de la saison quatre, ce sera une course pleine d’émotions. Ce couple que nous expédions tous se retrouvera-t-il ensemble, ou les universitaires vont-ils nous gêner ? Qu’en est-il de ce gars que nous aimons tous, mais il ne semble plus vraiment qu’il ait encore une place dans la série ?

Qu’en est-il de la relation tumultueuse que nous ne pouvons pas décider si nous aimons ou non ? Est-ce que ça marchera ? Plus important encore, à la fin de la série, où la vie de Sam Gardner le mènera-t-elle et sera-t-elle aussi incroyable que nous le pensons tous et qu’elle devrait l’être ?

Si la série nous a appris une chose, il est certain qu’il y aura totalement du drame pour équilibrer la comédie. J’espère des rencontres plus juteuses entre des personnages inattendus et, je suppose, un peu d’amour retrouvé entre d’autres personnages surprenants.

Je suis triste de voir la série se terminer, mais je suis aussi excité en même temps de voir ce que la saison dernière apportera à tous les personnages que j’ai appris à aimer au cours des saisons passées. Si vous n’avez pas encore regardé « Atypique », je vous encourage vivement à le découvrir dès que possible sur Netflix .

Il est plein de moments sincères, de leçons d’apprentissage et de drames mordants qui se réunissent pour créer l’une des meilleures comédies dramatiques que j’ai vues depuis un moment.

Non seulement vous aimerez les personnages de la série, mais vous apprécierez également les petites choses qui vous entourent.

Le prochain projet de Robia Rashid à paraître sera « Atypical ». Keir Gilchrist sera prochainement vu dans ‘An Intrusion’ avec Scout Taylor-Compton réalisé par Nicholas Holland. Michael Rapaport sera prochainement vu dans ‘Bless Me Father’ avec John Turturro réalisé par Nicholas Turturro. Jennifer Jason Leigh sera prochainement vue dans ‘Sharp Stick’ avec Jon Bernthal réalisé par Lena Dunham. Brigette Lundy-Paine sera prochainement vue dans ‘Atypical’ avec Keir Gilchrist réalisé par Robia Rashid.

Graham Rogers sera ensuite à l’affiche de « The Dragon’s Egg » avec Ray Stevenson réalisé par Eduardo Rodriguez. Rachel Redleaf sera prochainement vue dans ‘Atypical’ avec Fivel Stewart réalisé par Robia Rashid.

On verra ensuite Nik Dodani dans « Dear Evan Hansen » avec Ben Platt réalisé par Stephen Chbosky. Jenna Boyd sera prochainement vue dans ‘Atypical’ avec Jennifer Jason Leigh réalisé par Robia Rashid.