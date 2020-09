Attrapez quelques e-sports avec votre prochain film Drive-In

Des serveurs de patinage à roulettes dans une image conceptuelle pour les nouveaux drive-in de compétition Esports. Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye pour Harena Data

Les cinémas drive-in connaissent un peu une résurgence, grâce à la distanciation sociale pour COVID-19, et une nouvelle série d’événements espère vous offrir une compétition e-sport à l’écran avec votre pop-corn ce week-end.

Le consultant Esports Harena Data et sa division USA Drive-Ins s’associent à Horizon Group Properties pour offrir une expérience de cinéma drive-in pour les compétitions d’esports locales. Les premiers événements débuteront le week-end de la fête du Travail à The Outlet Shoppes à Gettysburg, Pennsylvanie, et The Outlet Shoppes of the Bluegrass à Simpsonville, près de Louisville, Ky.

La société prévoit de lancer des sites supplémentaires à El Paso et à Laredo, au Texas, d’ici la fin de l’année.

«Notre premier essai imitera l’expérience cinématographique mais maintiendra le confort du jeu dans votre propre espace», a déclaré Bill Dever, directeur de la stratégie chez Harena Data, dans un communiqué. «En plus des stands de concession de haute technologie, nous proposons des salles de bains propres par rapport aux pot-à-pots standard des ciné-parcs. Ils seront désinfectés fréquemment et limités au nombre maximum d’occupants à la fois. »

À Gettsyburg, les visiteurs peuvent participer en jouant à des titres occasionnels sur téléphone ou sur des commutateurs Nintendo dans leur voiture (jeux mobiles, anecdotes, jeux familiaux, bingo, etc.) Après les tours de qualification, les gagnants rejoignent une zone de compétition socialement distancée sur le devant de la scène, avec leur gameplay présenté sur le centre de commande de l’arène.

À Louisville, les événements se sont associés à Taikai Esports et aux collèges locaux pour identifier des joueurs compétitifs pour un Smash Bros. tournoi sur Nintendo Switch, avec la compétition apparaissant dans un double long métrage avec le film Combat mortel.

À Gettsyburg, les titres comprendront Commutateur Mario Kart, Mario Kart Mobile, Super Smash Brothers, et Clash of Clans, dit la société. Une compétition supplémentaire sur scène comprendra Super Smash Brothers, FIFA, NBA 2K, Mortal Kombat et combattant de rue.

USA Drive-Ins, une division de Harena Data, organisera des compétitions de drive-in e-sport en … [+] collaboration avec Horizon Properties. Données Harena

«Nous pensons que l’avenir du divertissement est ici et notre premier lancement sera une grande opportunité de montrer son potentiel», a déclaré James Harris, directeur général d’Horizon Group Properties, dans un communiqué. «Tout en maintenant des précautions de sécurité, nous prenons toutes les mesures possibles pour nous assurer que nos participants vivront l’événement le plus passionnant et le plus engageant.»

