Attrapez les 15 premières minutes de l’Armée des morts demain

Novodex Expert 1.2.3 Anti-Poux et Lentes 200ml

Propriétés : Expert 123 Anti-poux est un répulsif en spray,efficace sur les poux. Ce spray élimine également les lentes et larves demeurant sur le cuir chevelu. Il agit des la première application en 15 minutes seulement. Un peigne est fourni pour éliminer plus faciliment les poux morts et les lentes de la chevelure. Sans insecticides, il n'abîme pas le cheveu et agit par asphyxie sur les poux. Son spray facilite l'utilisation de l'anti-poux et permet une diffusion homogène des actifs, sans odeur. Conseils d'utilisation Expert 123 Anti-Poux et Lentes : Couvrir les épaules avec une serviette Vaporisez le produit à 10 cm du cuir chevelu, sur cheveux secs. Laissez agir 15 min Passez le peigne pour retirer les poux et les lentes Lavez la chevelure avec votre shampooing habituel Repassez le peingne dans les cheveux pour éliminer les derniers résidus avant de vous sècher les cheveux.