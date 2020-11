Attrapez la pleine lune (et une éclipse pénombre) lundi

Les observateurs du ciel admirant la pleine lune de novembre auront également l’occasion de voir un autre régal: une éclipse pénombre, lorsque la lune traversera l’ombre extérieure de la Terre, le lundi 30 novembre, selon la NASA.

La lune ne sera à son maximum que pendant un instant – le lundi, cela se produit à 4h30 HNE (9h30 UTC) – mais la lune apparaîtra pleine pendant trois jours: du samedi soir au mardi matin (28 novembre au 1er décembre).

Pendant ce temps, les observateurs du ciel doivent se souvenir de trois fois pour attraper l’éclipse pénombre: elle commence avant la pleine lune à 2 h 32 HNE (7 h 32 UTC); atteint son maximum à 4 h 42 HNE (9 h 42 UTC), lorsque 83% de la lune sera couverte par la faible ombre de la Terre; et se termine à 6 h 53 HNE (11 h 53 UTC) lundi matin, selon timeanddate.com .

Les éclipses pénombre sont différentes des éclipses totales ou partielles. Lors d’une éclipse lunaire totale, la Terre passe directement entre le soleil et la lune, empêchant la lumière du soleil d’atteindre notre satellite naturel. En revanche, lors d’une éclipse partielle, la lune traverse une partie de l’ombre sombre intérieure de la Terre, connue sous le nom d’ombre. Enfin, lors d’une éclipse pénombre, la lune traverse une partie de l’ombre pénombre extérieure plus faible de la Terre, selon 45secondes.fr , un site sœur de 45Secondes.fr.

À moins que vous ne soyez un skywatcher chevronné, il peut être difficile de voir l’éclipse pénombre de novembre, qui sera visible en Amérique du Nord (tant qu’il n’y a pas de ciel nuageux), car l’ombre pénombre apparaîtra comme un voile sombre. «L’obscurcissement de la lune pendant cette éclipse ne sera probablement pas perceptible sans instrumentation, mais pour les vaisseaux spatiaux sur la lune tels que le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), la réduction de l’énergie solaire sera perceptible». La NASA a écrit dans un communiqué .

La pleine lune de novembre, connue par beaucoup sous le nom de lune de castor, arrive à la fin du mois cette année parce qu’octobre a eu deux pleines lunes; la deuxième lune, un lune bleue , était la première fois en 76 ans qu’une pleine lune était visible à travers les États-Unis à l’Halloween. Les autres noms de la pleine lune de novembre incluent la lune froide, la lune gelée, la lune d’hiver, la lune de chêne, la lune avant Yule et la lune enfantine. La pleine lune sera également célébrée lors du Kartik Purnima (un festival culturel hindou, sikh et jain, célébré différemment par chaque culture), Karthika Deepam (un festival de lumières observé par certains hindous), Tazaungdaing Festival Moon (observé par les bhudistes au Myanmar, anciennement Birmanie) et Ill Poya (célébrée au Sri Lanka), a rapporté la NASA.

Une lune presque pleine se lève au-dessus des montagnes Wasatch près de Salt Lake City le 17 avril 2019. (Crédit d’image: Bill Dunford / NASA)

La lune de castor est la dernière pleine lune avant le solstice d’hiver, le jour le plus court d’ensoleillement de l’hémisphère nord, qui tombe le 21 décembre de cette année. D’autres observations célestes à rechercher à la fin novembre et au début décembre incluent « Jupiter et Saturne, [which] apparaîtront progressivement plus proches les uns des autres, apparaissant plus près que le diamètre apparent de la Lune du 17 au 25 décembre « , a rapporté la NASA. » Ils apparaîtront à leur plus proche, environ un cinquième du diamètre de la Lune, le décembre . 21, 2020. «

Les personnes possédant des télescopes d’arrière-cour devraient pouvoir voir les quatre lunes lumineuses de Jupiter: Ganymède, Callisto, Europa et Io, et même les anneaux brillamment éclairés de Saturne et Titan, sa plus grande lune. « Voir Jupiter et Saturne si près l’un de l’autre devrait sembler spectaculaire au télescope et à l’œil nu », a déclaré la NASA.

Pour ceux qui manquent la lune de novembre, ils peuvent toujours prévoir de voir la dernière pleine lune de 2020, qui illuminera le ciel nocturne à 22 h 28 HNE le 29 décembre (3 h 28 UTC le 30 décembre).

