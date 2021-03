Attrapez la pleine lune de Worm Moon de mars ce dimanche

La pleine lune de mars – selon certains, une super lune – éblouira les observateurs du ciel ce dimanche (28 mars), car le temps chaud du printemps invite plus de gens à s’aventurer à l’extérieur pour regarder vers le haut.

La pleine lune ne dure qu’un instant, mais dédiée lune les observateurs peuvent l’attraper à 14 h 48 HAE (18 h 48 UTC) dimanche, lorsque la lune apparaît en face du soleil en longitude terrestre, selon une déclaration de la NASA . Les personnes qui ratent ce moment éphémère pourront toujours voir une grande lune ronde – le satellite rocheux apparaîtra plein pendant trois jours, du samedi matin (27 mars) au mardi matin (30 mars).

Et, bien que cela puisse être difficile à dire, la lune de mars est selon certains comptes une super lune, selon la façon dont vous interprétez le terme «supermoon». Ce mot a été inventé en 1979 par l’astrologue Richard Nolle, qui a déclaré qu’il se référait à une nouvelle ou à une pleine lune qui se situe à moins de 90% du périgée, lorsque la lune est la plus proche de la terre . Différentes publications et experts, tels que TimeandDate.com et astronome Fred Espenak , ont des seuils différents pour déterminer quand la lune est suffisamment proche pour être qualifiée de supermoon. Cette année, certains disent que 2021 aura quatre super-lunes complètes (de mars à juin), tandis que d’autres disent qu’il y aura trois super-lunes (d’avril à juin), et certains affirment qu’il n’y aura que deux super-lunes complètes (en avril et Mai), a rapporté la NASA.

Alors, quelle lune sera la « superest »? « Les pleines lunes d’avril et de mai sont presque à égalité en tant que pleines lunes les plus proches de l’année », a déclaré la NASA dans le communiqué. « La pleine lune du 26 mai 2021 sera légèrement plus proche de la Terre que la pleine lune du 26 avril 2021, mais seulement de 0,04%. »

En rapport: En photos: images scintillantes d’une super lune

La pleine lune de ce week-end a de nombreux noms, mais elle est souvent appelée la lune de ver, selon le reportage du Maine Farmer’s Almanac dans les années 1930 sur ce que les Amérindiens appelaient la pleine lune. Selon cette tradition, les tribus indigènes du sud des États-Unis l’auraient nommée «Worm Moon» après les vers de terre qui apparaissent à cette période de l’année. Ces invertébrés ont été anéantis dans la région par les glaciers à la fin de la dernière période glaciaire il y a environ 12000 ans, mais ils ont été réintroduits avec l’arrivée de colons de l’Ancien Monde qui ont amené des espèces envahissantes d’Europe et d’Asie, selon la NASA. Une fois que le manteau neigeux a fondu au printemps, ces vers de terre envahissants se tortillent souvent.

Les autres noms de la lune de mars incluent le corbeau, la croûte, la sève et la lune en sucre. Selon l’Almanach du fermier du Maine, les tribus du nord-ouest des États-Unis l’appelaient la Crow Moon, en raison du croassement de corbeaux qui signalait la fin de l’hiver, tandis que d’autres groupes l’appelaient la Crust Moon, après la croûte de neige qui gèle à la nuit, ou la sève ou la lune de sucre, car le début du printemps est la période de l’année pour exploiter les érables.

Pendant ce temps, dans le calendrier hébreu, cette pleine lune tombe au milieu du mois de Nisan, qui est lié à l’observance de Pâque (ou Pessa’h), une fête qui commémore l’événement biblique du peuple juif abandonnant l’esclavage en Egypte. Cette année, la Pâque commence au coucher du soleil le 27 mars et dure jusqu’à la tombée de la nuit le 4 avril.

Selon le calendrier ecclésiastique chrétien occidental, cette lune est connue sous le nom de Lune pascale, ce qui est essentiel pour déterminer la date de Pâques. Le mot «pascal» est le mot latinisé pour Pessa’h. Habituellement, Pâques est célébrée le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. Cependant, en raison des différences dans les calendriers de l’église orientale et occidentale, cette année, Pâques tombera à deux dates: le 4 avril pour le christianisme occidental, qui considère la lune de mars comme la première pleine lune du printemps, et le 2 mai pour l’église orthodoxe orientale, qui considère la prochaine pleine lune comme la lune pascale, a rapporté la NASA.

Pour les hindous, cette pleine lune correspond au festival des couleurs, dit Holi, qui célèbre le triomphe du bien sur le mal, ainsi que le début du printemps. Cette année, Holi tombe le 29 mars. Au Sri Lanka, cette pleine lune s’appelle Medin ou Madin Poya et marque la première rencontre du Bouddha avec son père après son illumination, a rapporté la NASA. Pour les adeptes de l’islam, cette pleine lune tombe au milieu du mois de Sha’ban, le mois avant le Ramadan.

Les Skywatchers pourront également voir d’autres événements célestes, à moins qu’un ciel nuageux ne les en empêche. Dimanche, jour de la pleine lune, Mars sera la seule planète visible après la tombée de la nuit. Surveillez-le à l’horizon ouest, a recommandé la NASA.

Pour assister à une diffusion en direct de Worm Moon, connectez-vous Projet de télescope virtuel , qui montrera la pleine lune se levant sur Rome.

