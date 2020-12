Attraper le support Flyer Endmire de Revendreth dans World Of Warcraft: Shadowlands

Dernière version de Blizzard, World of Warcraft: Shadowlands, apporte une quantité massive de contenu au jeu. Beaucoup ont été heureux de voir à quel point il s’agissait d’objets de collection, de montures, de cosmétiques et d’autres objets similaires.

Nous avons discuté de plusieurs montures jusqu’à présent, mais Tempête De Neige en a mis tellement qu’il y a encore tant à souligner. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la monture Endmire Flyer, disponible à Revendreth, la maison du Venthyr Covenant.

Cela vaut la peine de le dire dès le départ – non, cette monture ne peut pas voler dans les Shadowlands malgré son nom. Rien n’est encore capable de voler dans les nouvelles zones, et on ne sait pas quand les joueurs devraient s’attendre à ce que Blizzard publie un exploit Pathfinder qui pourrait le permettre.

Votre premier arrêt est l’Endmire, au nord du point de vol de Darkhaven. Vous devrez trouver la chercheuse de PNJ Hilda pour démarrer l’événement nécessaire pour trouver le rare qui le laissera tomber.

Parler à Seeker Hilda vous donnera la possibilité de démarrer un événement PvE qui engendrera quelques vagues d’ennemis. La plupart des joueurs disent que seules deux vagues apparaissent, bien que vous puissiez entendre des informations contradictoires à ce sujet – deux semblent être le décompte le plus précis.

À la fin de ces vagues, une foule rare nommée Famu l’Infini apparaîtra. Cela peut être un combat un peu plus difficile que certains ne sont préparés, il est donc préférable de courir en groupe. Il n’y a pas grand-chose de pire que d’invoquer la foule pour votre monture et de mourir pour elle, pour rater le butin!

Une fois que vous avez abattu Famu the Infinite, c’est aussi simple que d’avancer pour piller la foule. Croisez les doigts et espérez que vous voyez l’objet de qualité épique Endmire Flyer Tether dans la boîte de butin.

Les joueurs rapportent qu’il n’y a pas de taux de chute de 100% comme pour d’autres montures, telles que celles dont nous avons discuté dans Ardenweald qui sont extrêmement faciles à obtenir. Le taux d’abandon actuel n’est pas connu avec certitude, semble être dans la moyenne.

Cela signifie qu’il vous faudra peut-être quelques essais pour obtenir cette monture, mais ne mettez pas encore votre équipement de meulage. Le temps d’apparition de Famu the Infinite est long et, pire encore, vous ne pouvez piller la foule qu’une fois par jour.

Si vous ne parvenez pas à obtenir l’objet Endmire Flyer Tether lors de votre première mise à mort, continuez à essayer, mais vous pouvez faire une pause pour la journée et vous occuper d’une autre monture. Si vous sont capable de, bon travail! Votre chance a porté ses fruits et vous avez maintenant beaucoup de temps pour l’une des dizaines d’autres montures ajoutées par Blizzard!