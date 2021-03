Attraper le COVID-19 des surfaces est très improbable, peut-être devrions-nous alléger la désinfection constante

01 mars 2021 10:00:05 IST

Beaucoup de choses se sont passées au cours de l’année écoulée, vous pouvez donc vous pardonner de ne pas avoir un souvenir clair de certaines des principales préoccupations au début de la pandémie. Cependant, si vous repensez au début de la pandémie, l’une des préoccupations majeures était le rôle joué par les surfaces dans la transmission du virus.

En tant qu’épidémiologiste, je me souviens avoir passé d’innombrables heures à répondre aux demandes des médias à répondre à des questions sur la question de savoir si nous devrions laver l’extérieur des boîtes de conserve ou désinfecter notre courrier.

Je me souviens aussi d’avoir vu des équipes de personnes déambuler dans les rues à toute heure, essuyer des poteaux et nettoyer les bancs publics.

Mais qu’est-ce que la preuve réellement dire à propos de la transmission de surface plus de 12 mois après le début de cette pandémie?

Avant d’aborder cela, nous devons définir la question que nous nous posons. La question clé n’est pas de savoir si la transmission de surface est possible ou si elle peut se produire dans le monde réel – c’est presque certainement le cas.

La vraie question est: quelle est l’étendue du rôle du contact de surface dans la transmission du virus? Autrement dit, quelle est la probabilité d’attraper le COVID via une surface, par opposition à d’autres méthodes de transmission?

Les preuves sont minimes

Il y a peu de preuves que la transmission de surface est un moyen courant de propagation du coronavirus. La principale façon dont il se propage est par l’air, soit par des gouttelettes plus grosses via un contact étroit, soit par des gouttelettes plus petites appelées aérosols. En passant, le rôle relatif que jouent ces deux voies dans la transmission est probablement une question beaucoup plus intéressante et importante à clarifier du point de vue de la santé publique.

Oh mon. C’est effrayant. @CSIRO a découvert que covid peut vivre sur des surfaces telles que les billets de banque, le verre (écrans de téléphone portable) et l’acier inoxydable jusqu’à 28 jours 😐😷 https://t.co/ymQWoWeJlb – 💧😷Queen Victoria (@Vic_Rollison) 11 octobre 2020

L’un des meilleurs commentaires sur la transmission de surface COVID était publié dans la revue Lancette Maladies infectieuses en juillet 2020 par Emanuel Goldman, professeur de microbiologie aux États-Unis.

Comme il l’a décrit, l’un des moteurs de la perception exagérée du risque de transmission de surface a été la publication d’un nombre d’études montrant que les particules virales du SRAS-CoV-2 pourraient être détectées pendant de longues périodes sur diverses surfaces.

Vous avez probablement vu ces études parce qu’elles ont reçu énorme publicité dans le monde et je me souviens avoir fait de nombreuses interviews dans lesquelles je devais expliquer ce que signifiaient réellement ces résultats.

Le problème clé est qu’en règle générale, le temps nécessaire à une population de micro-organismes pour mourir est directement proportionnel à la taille de cette population. Cela signifie que plus la quantité de virus déposée sur une surface est élevée, plus longtemps vous trouverez des particules virales viables sur cette surface.

Donc, en termes de conception d’expériences pertinentes pour la santé publique, l’une des variables les plus importantes de ces études est la quantité de virus déposé sur une surface – et la mesure dans laquelle cela se rapproche de ce qui se passerait dans le monde réel.

Si vous comprenez cela, il devient évident qu’un certain nombre de ces études sur la survie des virus ont empilé les chances de détecter un virus viable en déposant de grandes quantités de virus sur des surfaces bien supérieures à ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à trouver dans le monde réel. De plus, certaines de ces études ont personnalisé des conditions qui prolongeraient la vie des particules virales, comme le réglage de l’humidité et l’exclusion de la lumière naturelle.

Le rapport Guardian ne mentionne pas le fait clé que ces études ont été effectuées dans l’obscurité pour annuler l’effet de la lumière UV, ce qui est une mise en garde assez importante. https://t.co/a2WfEXTFjp – Eddie Holmes (@edwardcholmes) 11 octobre 2020

Bien qu’il n’y ait rien de mal avec la science ici, c’était la pertinence du monde réel et l’interprétation qui étaient parfois erronées. Il est à noter que d’autres études qui reproduisaient plus étroitement des scénarios du monde réel ont trouvé moins impressionnant temps de survie pour trois autres coronavirus humains (dont le SRAS).

Il est important de noter que nous nous appuyons sur des preuves indirectes pour évaluer le rôle de la transmission de surface pour le coronavirus. Autrement dit, vous ne pouvez pas réellement faire une expérience scientifique éthique qui confirme le rôle que joue la transmission de surface parce que vous auriez à infecter délibérément des personnes. Bien qu’il s’agisse d’une question en apparence simple, il est étonnamment difficile de déterminer l’importance relative des différentes voies de transmission de ce virus.

Le virus qui cause le COVID-19 peut survivre sur les billets de banque, le verre et l’acier inoxydable jusqu’à 28 jours, bien plus longtemps que le virus de la grippe, ont déclaré des chercheurs australiens, soulignant la nécessité de nettoyer et de se laver les mains pour lutter contre le virus https: // t. co / Y1Qwwr3jau pic.twitter.com/PpQLGAkhw4 – . (@.) 12 octobre 2020

Ce que nous devons faire à la place, c’est examiner toutes les preuves dont nous disposons et voir ce qu’elles nous disent, y compris des études de cas décrivant les événements de transmission. Et si on fait ça, là pas beaucoup là-bas pour soutenir la transmission de surface étant d’une importance majeure dans la propagation du COVID.

Nous pourrions économiser beaucoup de temps et d’argent

Nous devons mettre en perspective les risques d’exposition au SRAS-CoV-2 via les différents modes de transmission, de sorte que nous concentrons notre énergie et nos ressources limitées sur les bonnes choses.

Cela ne veut pas dire que la transmission de surface n’est pas possible et qu’elle ne présente pas de risque dans certaines situations, ou que nous devrions l’ignorer complètement. Mais nous devons reconnaître que la menace que représente la transmission de surface est relativement faible.

«Si le théâtre d’hygiène était un véritable théâtre, il existerait dans le genre de l’improvisation catastrophique. Des centaines de millions de personnes se frayent un chemin à travers une crise en l’absence d’un scénario clair», écrit @DKThomp https://t.co/MyuvvN430o – Yoni Appelbaum (@YAppelbaum) 8 février 2021

Nous pouvons donc atténuer ce risque relativement faible en continuant à nous concentrer sur l’hygiène des mains et en veillant à ce que les protocoles de nettoyage soient plus en adéquation avec le risque de transmission de surface.

Ce faisant, nous pouvons potentiellement économiser des millions de dollars consacrés à des pratiques de nettoyage obsessionnelles. Ceux-ci sont offrant probablement peu ou pas d’avantages et être fait uniquement parce qu’ils sont faciles à faire et fournissent l’assurance de faire quelque chose, soulageant ainsi certaines de nos angoisses.

Hassan Vally, Professeur associé, Université La Trobe

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

