Attrapé! BMW M3 Touring et M4 Cabrio sont en route

Ils ne semblent pas non plus avoir passé cinq minutes après notre essai au Concours BMW M4 et nous sommes déjà en mesure de vous apporter les photos d’espionnage, exclusivement nationales, des futures variantes des M3 et M4, à savoir les inédites M3 Touring et le M4 Cabrio le plus prévisible.

En commençant par le plus attendu M3 Touring, elle a été surprise à «jouer» dans la neige lors de ses tests hivernaux. Nous devons encore attendre un peu plus longtemps, car cela ne se produira que l’année prochaine, 2022.

Ce sera la première fois que nous aurons une M3 à cinq portes, sous la forme d’une camionnette beaucoup plus pratique – enfin, une rivale de M pour les très réussies Audi RS 4 Avant et Mercedes-AMG C 63 Station.

C’est peut-être la variante la plus demandée des responsables de la BMW M sur plusieurs générations de sa voiture de sport, mais jusqu’à présent, la plus proche que nous ayons eue d’un fourgon M3, n’a été traduite qu’en un prototype fonctionnel.

Il ne faut pas s’attendre à des différences mécaniques pour la berline M3 et le coupé M4. Il partagera avec eux non seulement le moteur six cylindres en ligne, biturbo et 3,0 l, mais aussi la transmission automatique et, très probablement, la future transmission intégrale. Reste à savoir si, comme les M3 et M4 que nous connaissons déjà, il disposera également d’une version «de base» de 480 ch et d’une boîte manuelle nous l’espérons…

BMW M4 Cabriolet

Si la M3 Touring est une évolution sans précédent dans l’histoire de ces voitures de sport allemandes, la M4 cabriolet il était beaucoup plus prévisible que cela se produise. Et comme le montrent les photos d’espionnage obtenues dans un environnement urbain – où le camouflage ne couvre qu’une petite partie de la carrosserie – il semble prêt à être pleinement révélé. Comme nous l’avons mentionné pour le M3 Touring, vous devriez tout partager avec les «frères» M3 berline et M4 Coupé.

Son lancement aura lieu plus tard cette année, avec des informations récentes indiquant que la production commencera en juillet prochain, il est donc prévu que sa commercialisation puisse commencer jusqu’à la fin de l’été.

En supprimant le capot métallique du prédécesseur – comme nous l’avons vu dans la nouvelle Série 4 Cabriolet -, il faut s’attendre à ce que la différence de poids pour le M4 Coupé soit considérablement réduite par rapport aux environ 250 kg enregistrés par la génération précédente. Ce qui sera une bonne nouvelle, étant donné que les nouveaux M3 et M4 ont beaucoup «grossi» par rapport à leurs prédécesseurs.